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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
06.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

AK Parti MHP ile sahada olacak

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
AK Parti MHP ile sahada olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bugün partisinin 14 ilinin adayını daha açıklayacak. Bu iller arasında MHP ile ittifak yapılması gündeme gelen Isparta, Kars ve Iğdır da olacak. Adayların açıklanmasının ardından AK Parti ve MHP’nin yerelde birlikte çalışma yapması planlanıyor.

ERDOĞAN’A SUNUM

Latin Amerika turunu tamamlayarak Ankara’ya dönen Erdoğan, zaman kaybetmeden seçim çalışmalarına başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki önceki gece Cumhurbaşkanlığı’na giderek Erdoğan’a ittifak çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

GENEL MERKEZDE MESAİ

Erdoğan, dün de partisinin genel merkezinde seçim çalışmaları ve kampanyalarla ilgili sunumları dinledi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, bugün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında aralarında Aksaray, Edirne, Erzincan, Kırşehir, Tunceli, Van’ın da olduğu 14 ilin adayını açıklayacak.

ISPARTA VE KARS SÜRPRİZİ

Erdoğan’ın sürpriz yaparak MHP ile ittifakta masada olduğu konuşulan Isparta, Iğdır ve Kars’ı da açıklaması planlanıyor. AK Parti Isparta, Iğdır ve Kars’ta adayını göstererek bu üç ildeki kararını da açıklamış olacak. İttifak çalışmalarında sona gelindiği Adana ve Mersin’de ise kararın netleşmediği belirtiliyor. İttifak ile ilgili son kararı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yapacağı görüşme belirleyecek. İki liderin cuma gününe kadar görüşmesi bekleniyor. 

MEYDANLARDA DESTEK

MHP ve AK Parti’nin sahada seçim çalışmalarında da ittifak yapması planlanıyor. Her iki partinin aday göstermedikleri yerde ittifak ortağını sahada destekleyeceği belirtiliyor. Erdoğan’ın bugün yapacağı il başkanları toplantısında da parti teşkilatına seçim çalışmalarında birlik ve beraberlik mesajı vereceği dile getiriliyor. Erdoğan’ın özellikle toplantının kapalı kısmında Cumhur ittifakın başarısı için il başkanlarına uyarılarda bulunması planlanıyor.

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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