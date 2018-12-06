AK Parti MHP ile sahada olacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bugün partisinin 14 ilinin adayını daha açıklayacak. Bu iller arasında MHP ile ittifak yapılması gündeme gelen Isparta, Kars ve Iğdır da olacak. Adayların açıklanmasının ardından AK Parti ve MHP’nin yerelde birlikte çalışma yapması planlanıyor.
ERDOĞAN’A SUNUM
Latin Amerika turunu tamamlayarak Ankara’ya dönen Erdoğan, zaman kaybetmeden seçim çalışmalarına başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki önceki gece Cumhurbaşkanlığı’na giderek Erdoğan’a ittifak çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.
GENEL MERKEZDE MESAİ
Erdoğan, dün de partisinin genel merkezinde seçim çalışmaları ve kampanyalarla ilgili sunumları dinledi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, bugün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında aralarında Aksaray, Edirne, Erzincan, Kırşehir, Tunceli, Van’ın da olduğu 14 ilin adayını açıklayacak.
ISPARTA VE KARS SÜRPRİZİ
Erdoğan’ın sürpriz yaparak MHP ile ittifakta masada olduğu konuşulan Isparta, Iğdır ve Kars’ı da açıklaması planlanıyor. AK Parti Isparta, Iğdır ve Kars’ta adayını göstererek bu üç ildeki kararını da açıklamış olacak. İttifak çalışmalarında sona gelindiği Adana ve Mersin’de ise kararın netleşmediği belirtiliyor. İttifak ile ilgili son kararı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yapacağı görüşme belirleyecek. İki liderin cuma gününe kadar görüşmesi bekleniyor.
MEYDANLARDA DESTEK
MHP ve AK Parti’nin sahada seçim çalışmalarında da ittifak yapması planlanıyor. Her iki partinin aday göstermedikleri yerde ittifak ortağını sahada destekleyeceği belirtiliyor. Erdoğan’ın bugün yapacağı il başkanları toplantısında da parti teşkilatına seçim çalışmalarında birlik ve beraberlik mesajı vereceği dile getiriliyor. Erdoğan’ın özellikle toplantının kapalı kısmında Cumhur ittifakın başarısı için il başkanlarına uyarılarda bulunması planlanıyor.
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