AK Parti'nin istatistikleri: En genç 22 en yaşlı 69

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 295 milletvekili çıkaran AK Parti'de milletvekillerine ilişkin istatistikler de belli oldu.

AK Parti'nin 26. dönemde Meclis'te görev alan 160 milletvekili yeniden seçildi. Seçilen 295 milletvekilinden 242'sini erkek, 53'ünü kadın milletvekilleri oluşturdu.

Meclis sıralarında oturmaya hak kazanan ve yaş ortalaması 49 olan milletvekillerinden 25 yaş altındaki 2 milletvekili de Meclis'e girmeyi başardı.



AK Partili milletvekillerinin 283'ü yüksek lisans, lisans ve ön lisans, 12'si ise lise ve ortaokul mezunundan oluşuyor.

EN GENÇ VEKİL 22, EN YAŞLI VEKİL 69 YAŞINDA

Meclis'e girmeye hak kazanan AK Partili vekillerden en genci 22 yaşındaki İstanbul 3. bölgeden seçilen Rümeysa Kadak, en yaşlı vekil ise Kastamonu'dan seçilen 69 yaşındaki Hakkı Köylü oldu.

Seçimlerde AK Parti'den Meclis'e 3 engelli milletvekili girdi. Hakkari'den Husret Dinç, İstanbul'dan Serkan Bayram ve Konya'dan Hacı Ahmet Özdemir seçilen fiziksel engelli milletvekilleri oldu.

AK Partili 295 milletvekilinden 262'si evli, 33'ü bekar.