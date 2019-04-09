AK Parti: FETÖ emareleri var

Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda yaptığı basın açıklamasında İstanbul genelinde seçimler sırasında usulsüzlükler yapıldığını öne sürdü. Yavuz şöyle devam etti: “Bizim yaptığımız sandıktan çıkanı kabul etmemek değil, biz sandığa ne girmiş ise girdiği şekliyle onun çıkması ve sonuçlara yansımasını istiyoruz. Her şey tam olarak ortaya çıksın diye belgeleri, bilgileri derliyoruz. Bizim amacımız organize usulsüzlük yapanları, yaptıranları ve tüm bağlantıları belirlemek ve seçim hukuku kapsamında itiraz yollarını denemek, ceza hukuku açısından sorumlularla ilgili suç duyusunda bulunmak, hak ettiği cezayı almasını sağlamaktır.

GERÇEĞİ BULMAK

Ben CHP’nin derdinin hiçbir zaman gerçeği bulmak olduğunu zannetmiyorum. Bu anlatacağım konu tam bir hukuk cinayetidir. Kanun sandık görevlilerini mülki idareden alacaksın diyor. ‘Aldığın listeden belirleyeceksin’ diyor. Ama o liste dışına çıkılıyor. Bu kadarının üst üste gelmesi mümkün müdür? Sandıklarda 13 ilçede listelerin dışından 5 bin 21 kişi görevlendirilmiş. İlçe seçim kurulları nasıl yapıyorsa 16 bin 498’ini o listeden atıyor, 5 bin 21 kişiyi de liste dışından alıyor. Sizce 29 ilçede bu sayı 10 bini geçmez mi? Polis, asker ve zabıta atamaması gerekiyor. Ama ne yapıyor, TSK’da hizmetli olan birini sandık başkanı atıyor.

Daha YSK nezdinde ileri süreceğimiz iddialarımız var. Onunla da yetinmeyeceğiz. Bu işleri kim yaptıysa gereken işlemler yapılsın diye ilgili mercilere başvuracağız.”

ORGANİZE USULSÜZLÜK

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavuz, “İstanbul’da seçimler tekrarlanır mı?” sorusuna “Sadece Büyükçekmece’de değil, her ilçede benzer şeyler var. Oyların tümü sayılsın diyoruz. Yine biliyorsunuz olağanüstü itiraz yolu da var. O yolları da kullanmak yoluyla başka ne türden itirazlar olacak bakacağız” yanıtını verdi.

Yavuz, organize olduğu iddia edilen yapı hakkında yaptığı açıklamada ise “Bizde çok bilgi var. Olgunlaştıkça sizinle paylaşmaya devam edeceğiz, bu meselenin arkasından çok daha farlı şeyler çıkacak. Bu sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilenler var mı diye merak ediyorum. Buna ilişkin de emareleri var. Muhtemelen şu oldu: Bir stratejik akıl belli kesimleri birleştirdi ve böyle bir organize usulsüzlüğün ortaya çıkmasına neden oldu” ifadelerini kullandı.

Yavuz, 7 Nisan tarihine kadar geçersiz oylardan 5 bin 69’unun AK Parti lehine eklendiğini belirterek adaylar arasındaki oy farkının 14 binlere düştüğünü açıkladı.