AK Parti ekimde kampa giriyor
AK Parti, 5-7 Ekim tarihlerinde Kızılcahamam’da kampa girecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kampta, mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerde izlenecek yeni yol haritası belirlenecek.
4 YIL SONRA KIZILCAHAMAM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampta AK Parti 6. Olağan Kongresi’nin ardından yenilenen A takımı ve yeni kabinesi ile değerlendirme toplantısı yapacak. AK Parti 2014 yılına kadar değerlendirme toplantılarını Kızılcahamam’da düzenliyordu. 17-25 Aralık süreci ve otelde yapılan basına kapalı toplantıların kamuoyuna sızmasının ardından kampın Afyonkarahisar’da yapılması kararı alınmıştı. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen son MYK toplantısında AK Parti kampının tarihi ve adresi kararlaştırıldı. Kampın 4 yıl aradan sonra yenilenerek satılan Eliz Termal Otel’de yapılması planlanıyor.
GÜNDEM YEREL SEÇİMLER
Kampın en önemli gündem maddesi yerel seçimler olacak. AK Parti, kampa kadar adaylarını belirlemeyi planlıyor. Toplantıda son anketler değerlendirilecek ve adayların izleyeceği yeni stratejiler belirlenecek. Erdoğan’ın İran, ABD ve Almanya ziyaretlerinin ardından düzenlenecek kampta başta Türkiye ve ABD ilişkileri olmak üzere dış politika ile ilgili başlıklar da değerlendirilecek. İlgili bakanların alanlarında sunum yapacağı toplantıda, ekonomi, terör operasyonları konuşulacak.
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