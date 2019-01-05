AK Parti Çiğli Belediye Başkan Adayı Okan Korkmaz kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Çiğli Belediye Başkan Adayı Okan Korkmaz oldu. Bu gelişmenin ardından Okan Korkmaz'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, AK Parti Çiğli Belediye Başkan Adayı Okan Korkmaz kimdir? İşte, Okan Korkmaz hakkında merak edilenler...
24 Mart 1967 tarihinde İzmir'in Çiğli ilçesinde dünyaya gelen Okan Korkmaz, İlk ve Ortaokul öğrenimini Çiğli'de tamamladı. Korkmaz, lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesinde bitirdikten sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak, 1990 yılında mezun oldu.
1992 yılında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin Omurilik Sinir Cerrahisi Uzmanlığını kazan, 2008 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünü bitirdi.
Çalışma hayatına Erzurum Horasan'da başladı. 2001 yılında Buca Seyfettin Demirsoy Hastanesi'nde Kurucu Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı. 2016 yılında Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesinde Kurucu Başhekim Yardımcısı olarak atandı. Korkmaz, son olarak Torbalı Devlet Hastanesi’nde görev yaptı.
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