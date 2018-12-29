AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul Belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Çekmeköy Belediye başkan adayı Ahmet Poyraz oldu. Peki Ahmet Poyraz kimdir? İşte Ak Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz'ın biyografisi.
AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde Çekmeköy Belediye Başkan adayı olarak Ahmet Poyraz'ın ismi açıkladı. Ahmet Poyraz'ın biyografisini merak ediliyor. Peki Ahmet Poyraz kimdir? İşte detaylar
Ahmet Poyraz 1964 yılında, Rize'nin Çayeli ilçesinde doğmuştur.
Tahsil hayatını Beyoğlu-Cihangir ve Rize’de sürdürmüştür. Ahmet POYRAZ küçük yaştan itibaren ailesinin kurduğu ticari işletmelerde çalışmıştır. İş hayatının yanında toplumsal meselelerle ilgilenmeyi ihmal etmeyen Ahmet Poyraz, siyasi kariyerine 2003 yılında Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başlamıştır.
İki dönem bu görevi başarıyla yürütmüş ve 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden ayrılmıştır.
Evli olan Ahmet Poyraz üç çocuk babasıdır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle