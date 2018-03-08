AK Parti Ã‡anakkale Ä°l BaÅŸkanÄ± YeÅŸim KaradaÄŸ, parti binasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gÃ¶reve geldiÄŸi gÃ¼nden bu yana Ã‡anakkale'yi her fÄ±rsatta onur ve gururla her platformda temsil etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

Son 2 yÄ±lda, Ã¼lkenin tarihinin neredeyse yeniden yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KaradaÄŸ, "15 Temmuz'daki hain FETÃ– darbe giriÅŸimini, 16 Nisan referandumunu hep birlikte yaÅŸadÄ±k. TÃ¼m teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zla birlikte bir olduk, birlik olduk. Ã–zellikle 15 Temmuz'da destan yazan, 27 gÃ¼n boyunca demokrasi nÃ¶betlerine katÄ±lan teÅŸkilatÄ±ma teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ifadesini kullandÄ±.Â Â Â Â Â

KaradaÄŸ, AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n partiye geri dÃ¶nmesinden sonra tÃ¼m Ã¼lke ve Ã‡anakkale teÅŸkilatÄ± iÃ§in yeni bir dÃ¶nem baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â Â Â Â Â

"Bir yandan kendi iÃ§imizde bÃ¼yÃ¼k bir imtihan verip, diÄŸer taraftan 'Yeni TÃ¼rkiye hedefleri iÃ§in hep birlikte nefisleri, kiÅŸisel hÄ±rslarÄ± bir yere koyup daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸma zamanÄ±dÄ±r' dedik. Ã–zellikle son zamanlarda listemiz ve ismimiz Ã¼zerinden partimiz yÄ±pratÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Biz buna daha fazla gÃ¶z yumamazdÄ±k. Buna daha fazla mÃ¼saade edemezdik. Partimiz bizim ismimizden her zaman Ã¶nce oldu. Bundan sonra da Ã¶yle olacak. Uzun yÄ±llardÄ±r partime onurla ve gururla hizmet verdim. Åžu zamana kadar bana ne gÃ¶rev verildiyse elimden geleni layÄ±kÄ±yla yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Onurla, ÅŸerefle, alnÄ±mÄ±n akÄ±yla 3 Mart 2016'da geldiÄŸim Ã‡anakkale Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revimden bÃ¼yÃ¼k bir onur ve itibarla ayrÄ±lmanÄ±n mutluluÄŸu ve huzuru iÃ§erisindeyim."Â Â Â Â Â

KaradaÄŸ, gÃ¶rev sÃ¼resi boyunca yanÄ±nda bulunan partililerden helallik istedi.Â Â Â Â Â