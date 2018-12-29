AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal kimdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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29.12.2018 - 16:46, Son Güncelleme:

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal kimdir?

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AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul Belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Büyükçekmece Belediye başkan adayı Mevlüt Uysal oldu. Peki Mevlüt Uysal kimdir? İşte Ak Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal'ın biyografisi.

Mevlüt Uysal, 1966 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Alanya’da tamamladı. 1988’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun yıllar avukatlık yapan Mevlüt Uysal, bir yandan da aktif olarak siyasi, sosyal ve kültürel çalışmalarda bulundu. AK Parti’nin kuruluş sürecinde yer alarak 2001 yılında AK Parti Küçükçekmece İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı oldu.

2009 yılının Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Başakşehir Belediye Başkanlığını kazandı. İlk dönemindeki projeleri ve başarılı hizmetleriyle, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde yeniden aday gösterildi. İkinci kez Başakşehir Belediye Başkanı seçilerek görevine devam etti. 28 Eylül 2017’de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin olağanüstü toplantısında yapılan oylama ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Mevlüt Uysal, evli ve dört çocuk babasıdır.

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