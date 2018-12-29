AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık kimdir?
AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık kimdir sorusunun yanıtı binlerce vatandaş tarafından araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor. AK Parti Belediye Başkan adaylarının açıklanmasının ardından, Mustafa Necati Işık hakkında bilgiler sorgulanmaya başladı. Peki, Mustafa Necati Işık kimdir?
Aslen Muş'lu olan Mustafa Necati Işık 1984'te Mersin'de doğdu. 2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Uluslararası Politika üzerine İngiltere'de yüksek lisans eğitimi aldı. Üniversitede, fikri ve vicdanı hür liderlerin yetişmesi için organizasyonlar düzenleyen, öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunan Geleceğin Liderleri Kulübünün kurucu başkanlık dahil 3 sene başkanlığını yürüttü.
Siyasi hayatına 2005 yılında AK Parti Gençlik kolları üniversite başkanı olarak başladı, 2012-2015 ve 2015-2018 yılları arasında 2 dönem İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. İleri derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde Arapça bilmektedir. Uluslararası konteyner, hava kargo, demiryolu ve karayolu taşımacılığı yapan lojistik firması bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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