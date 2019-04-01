AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Seçim henüz sonuçlanmamıştır

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Seçim henüz sonuçlanmamıştır
GeriGündem AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Seçim henüz sonuçlanmamıştır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
01.04.2019 - 22:07, Son Güncelleme:

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Seçim henüz sonuçlanmamıştır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Seçim henüz sonuçlanmamıştır

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Kullanılan oyların doğru bir şekilde sonuçlara yansıyıncaya kadar takipçisi olacağız, bu anlamda tüm hukukçularımız ile birlikte yarın 12 bin 180 sandığın büyük bir bölümüne hukuki yollardan gerekli itirazlar gerçekleştirilecektir. Bizim açımızdan bu seçim henüz sonuçlanmamıştır" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Ankaranın 25 ilçesindeki 12 bin 180 sandıkta 3 milyon 362 bin 639 vatandaşın oy kullandığını belirten Özcan, 108 bin 680 geçersiz oyun, hangi sebeple geçersiz sayıldığının belli olmadığını ve bilgilerin sandık sonuç tutanağına hatalı girildiğini söyledi.

Ankara'nın 22 ilçe belediyesini alan cumhur ittifakının önemli bir başarı sağladığını belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın kullandığı oyların olduğu gibi Yüksek Seçim Kurulu'na iletilmesi için teşkilatım sabaha kadar çalıştı ve halen çalışmaya devam ediyor, Ankaralı vatandaşlarımızın oylarının adil bir şekilde sonuçlara yansıması için AK Parti Ankara teşkilatı olarak gerekli tüm çabayı harcamaktayız, şu ana kadar elde ettiğimiz verilerde ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını YSKnın sonuçlarıyla karşılaştırdığımızda, partimiz adına ciddi anlamda yanlış ve eksiklikleri tespit etmiş bulunmaktayız. Yaptığımız tespitler neticesinde, 108 bin 680 oyun geçersiz sayıldığını ve bir o kadar da YSK sistemine yanlış sonuç girildiğini, elimizdeki ıslak imzalı sonuç tutanaklarının büyük bölümünde geçersiz oyların normalden fazla olduğunu, hangi sebeple geçersiz kabul edildiğinin belli olmadığını ve sandık sonuç tutanağına bilgilerin hatalı girildiğini tespit ettik."

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Seçim henüz sonuçlanmamıştır

BİNLERCE TUTANAK VAR

AK Parti'li Özcan, itiraz edilecek hususlara şu örnekleri verdi:

"Islak imzalı tutanaklarımızda Çankaya ilçesinin 3 bin 297 nolu sandığında, AK Partiye sadece bir oy yazılmış ama başka siyasi partiye 222 oy kaydırılarak yazılmış. Yenimahalle bin 148 nolu sandıkta AK Partiye sadece 1 oy yazılmış, diğer siyasi partiye 136. Kaydırılarak baktığımızda toplamda aşağıda 259 oy olması lazımken toplamında 144 oy vardır. Sandık sonuç tutanağı, boş olarak, bilgileri olmadan imzalanmış. Burada baktığımız zaman kaç zarf, pusula geldi. Kaçı iptal oldu, kaçı geçersiz sayıldı, ne oldu, ne bitti bilgi yok. Şimdi burada bu ve bunun gibi binlerce tutanaklarımız var."

'İKİ PUSULA MUHTAR ADAYI ÇIKTI DİYE, BÜTÜN OYLARI İPTAL ETMİŞLER'

İlçe birleştirme tutanaklarında da hatalı girişler olduğunu aktaran Özcan, "Bu hususla ilgili tüm seçim kurullarına itiraz ile şerh düşülmüştür bunlar da ilçe seçim kurullarına yapmış olduğumuz itirazların gerekçeleridir. Bilhassa zarfın içine aynı seçim türüne ait birden fazla oy pusulası çıkmış olması, örneğin muhtarlık seçimlerinde iki tane muhtar adayına oy pusulası konulmuş lakin diğer pusulalarda herhangi bir tahribat veya iptal gerekçesi olmamasına rağmen iki pusula muhtar adayı çıktı diye bütün oyların hepsini iptal etmişler" diye konuştu.

'12 BİN 180 SANDIĞIN BÜYÜK BÖLÜMÜNE İTİRAZ EDECEĞİZ'

Sadece AK Parti'nin oylarının değil tüm Ankaralıların oylarını korumakla yükümlü olduklarını ifade eden Özcan, "Kullanılan oylar, doğru bir şekilde sonuçlara yansıyıncaya kadar takipçisi olacağız, bu anlamda tüm hukukçularımız ile birlikte yarın 12 bin 180 sandığın büyük bir bölümüne hukuki yollardan gerekli itirazlar gerçekleştirilecektir. Bizim açımızdan bu seçim henüz sonuçlanmamıştır. Milletimizin kararının başımızın üstünde yeri vardır. Biz hak ve adalet tecelli etsin istiyoruz. Ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz" dedi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'İptal oylar sonucu değiştirebilir'

AK Parti İstanbul İl Başkanı: 'Uulsüzlükleri ispat etmeye hazırız'

AK Partili Şahin: Elimizde çok çarpıcı bulgular var

'AK Parti'nin açık ara birinci parti olması da gerçekleşmiş oldu'