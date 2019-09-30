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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.09.2019 - 00:43, Son Güncelleme:

Ailesinin yanında gözaltına aldın! Gerçek 15 gün sonra ortaya çıktı

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Ailesinin yanında gözaltına aldın! Gerçek 15 gün sonra ortaya çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda isim benzerliği yüzünden gözaltına alınarak tutuklanan ve 15 gün cezaevinde yatan Gürcistan vatandaşı genç, avukatının girişimi sonucu serbest bırakıldı.

Olay, İstanbul Sabiha Gökçen Havavalima'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan vatandaşı Gıorgı Menabdıshvılı (23), eşi ve çocuğu ile birlikte İtalya'da yaşayan ve kanser hastası olan annesini ziyarete gitti. İtalya dönüşü Samsun'da yaşayan kayınvalidesi Khatuna Darchıa'yı ziyarete gelmek isteyen Gürcü genç, İtalya'dan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Havalimanında Kocaeli ilinde işlenmiş hırsızlık suçundan dolayı hakkında gözaltı kararı olduğu ileri sürülen Gürcü genç, polis tarafından eşi ve çocuğunun yanında gözaltına alında alındı. Türkçe bilmediği için derdini anlatamadığı ileri sürülen Gıorgı Menabdıshvılı, tutuklanarak cezaevine konuldu.

5 gün Maltepe Cezaevinde, 10 gün de Tekirdağ Cezaevinde kalan Gıorgı Menabdıshvılı'nin başına gelen olayı öğrenen Samsun'da yaşayan kayınvalidesi Khatuna Darchıa, bir yanlışlık ihtimali olduğunu belirterek Samsun Barosu avukatlarından Gökmen Keskinsoy'dan yardım istedi. Avukat Keskinsoy, yaptığı araştırmada Gıorgı Menabdıshvılı'nın kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyıp aynı doğum tarihli olan ancak anne ve baba adları farklı olan bir başka Gürcistan vatandaşının yerine yanlışlıkla tutuklandığını tespit ederek, gerekli adli girişimler sonucu Gıorgı Menabdıshvılı'nin serbest bırakılmasını sağladı.

Ailesinin yanında gözaltına aldın Gerçek 15 gün sonra ortaya çıktı

Samsun'a gelen Gıorgı Menabdıshvılı, yaşadığı olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ve haksız yere 15 gün cezaevinde kaldığını belirterek, hakkını aramak için hukuki süreç başlattığını söyledi.

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