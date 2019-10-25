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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)
25.10.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Ailesini katletmişti! Akıl sağlığı raporu beklenecek

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Ailesini katletmişti! Akıl sağlığı raporu beklenecek

Bursa'da babası Hasan (65), eşi Havva (38) ve çocukları Rümeysa (18) ile Süleyman Sakin'i (15) tabancayla vurarak öldüren Hamza Sakin'in (42) 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sakin için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığı raporu istenmesine karar verdi.

Olay, geçen yılın Mayıs ayında Mudanya ilçesinde meydana geldi. Hamza Sakin, ramazan dolayısıyla eşi Havva, kızı Rümeysa ve oğlu Süleyman Sakin ile birlikte babası Hasan Sakin'in evine gitti. Psikolojik sorunları olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü belirtilen Hamza Sakin, iftar vakti bilinmeyen nedenle tabancasını çıkarıp babası ile çocuklarına kurşun yağdırdı.

Sakin, kaçmaya çalışan eşini de evin önünde yakalayıp tabancayla vurduktan sonra boğazına bıçak sapladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, eve girdiğinde Hasan, Havva, Rümeysa ve Süleyman Sakin'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayda 2 şarjör boşalttığı belirlenen ve gözaltına alınan Hamza Sakin, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ailesini katletmişti Akıl sağlığı raporu beklenecek

Süleyman Sakin

'KENDİMİ KAYBETTİM'

Sanık Hamza Sakin hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sakin'in tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada önceki ifadelerini tekrarlayan sanık Sakin, "Ruhsatlı olan tabancamı 6 ay önce satın almıştım. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Son zamanlarda benden uzak durmaya başladı. Olay akşamı iftar olduğu için hep birlikte sofraya oturduk. O sırada çocuklar, annesine küfredince eşim de oğlana bağırdı. Babam da ailemden yana oluyordu. Birden kendimi kaybettim ve tabancamı çıkarıp, ateş ettim. Bir anlık gaflet sonucu hepsini öldürdüm. Tabancamı onları öldürmek için almadım. Eşimin boğazına nasıl bıçak sapladığımı hatırlamıyorum. Babam yaşananlara göz yumduğundan çocuklarımı da o anın etkisiyle vurmuşum" dedi.

Ailesini katletmişti Akıl sağlığı raporu beklenecek

Havva Sakin

Mahkeme heyeti, eksik evrakın tamamlanmasına ve tutuklu sanık Hamza Sakin'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Ailesini katletmişti Akıl sağlığı raporu beklenecek

Rümeysa Sakin

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