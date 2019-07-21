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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaprak KOÇER/DHA
21.07.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Ailesi ve yakınlarından cenazede pankartlı tepki!

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Ailesi ve yakınlarından cenazede pankartlı tepki!

SAMSUN'da, metruk binada ölü bulunan ve aşırı dozda uyuşturucu madde kullandığı için hayatını kaybettiği değerlendirilen Hacı Ali Bahar'ın (24) cenazesinde ailesi ve yakınları uyuşturucu maddeye karşı pankartlar açıp, tepki gösterdi.

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  • Uyuşturucudan ölen gencin cenazesinde pankartlı tepki
  • Uyuşturucudan ölen gencin cenazesinde pankartlı tepki
  • Uyuşturucudan ölen gencin cenazesinde pankartlı tepki
  • Uyuşturucudan ölen gencin cenazesinde pankartlı tepki
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde önceki gece Hacı Ali Bahar, arkadaşlarıyla birlikte metruk binaya girip iddiaya göre, uyuşturucu madde kullandı. Sabah binaya gelen başka bir arkadaşı Bahar'ın cansız bedenini buldu ve polise haber verdi. Bahar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. İlk belirlemelere göre Bahar'ın kanında aşırı dozda uyuşturucu maddeye rastlandı. 

Pazarcılık yapan Hacı Ali Bahar için Oğuz Sokak'taki evinin önünde bu sabah cenaze için helallik alındı. Burada toplanan Bahar'ın ailesi, yakınları ve mahalleli üzerinde 'Uyuşturucuya hayır, mahallene sahip çık', 'Uyuşturucu kimyasal silahtır, aileyi parçalayan düşmandır', 'Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma' yazılı pankartlar açtı.

'CANLAR YANIYOR'

Bedir Bahar, yeğeninin yaklaşık 3 yıldır uyuşturucu madde kullandığını belirterek, engellemek için çok çaba harcadıklarını ama başarılı olamadıklarını dile getirdi. Uyuşturucu madde satışının engellenmesini isteyen Bahar, "Yeğenim bu uyuşturucu batağına yakalandı. Çocuklarımızı, gençlerimizi zehirliyorlar. Maalesef gerekli önlem alınamıyor, defalarca çocuklarımız vefat etti. Devletimiz bize yardımcı olsun. Canlar yanıyor. Mahallemizde metruk binalar var, bu binaların yakılmasını istiyoruz. Bıktık artık, hepimizin canı yanıyor ama elimizden bir şey gelmiyor. Devletimizden yardım istiyoruz gençlerimiz sürekli zehirleniyor. Çocuklarımızı uyuşturucu yolunda kaybediyoruz" dedi.

Hacı Ali Bahar için evinin önünde helallik alınıp dua edildi. Ardından cenazesi Reşadiye Merkez Camii'ne getirildi. Grup pankartlarla cenaze eşliğinde camiye yürüdü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bahar'ın cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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