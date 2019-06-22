Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ASDEP ile personel alımı yapacak!
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ASDEP projesi dahilinde bünyesine 4 bin 321 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Bin kişi ASDEP, bin kişi işçi, 2 bin 321'i ise sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 4 bin 321 kişiyi kadrosuna dahil edecek olan bakanlık, şartları erişime açtı. İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı hakkında detaylı bilgiler
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yapılacak olan ASDEP personel alımı, detayları ile önümüzdeki günlerde belli olacak. İşte, ASDEP ve diğer birimlere yapılacak olan personel alımı hakkında bazı bilgiler
BAKAN SELÇUK'TAN PERSONEL ALIMI DUYURUSU
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1000'i ASDEP kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000’i ASDEP, 1000’i işçi, 2321’i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz. Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor." dedi.
Süreçle ilgili detayların ilerleyen günlerde erişime açılması bekleniyor.
ASDEP NEDİR?
ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu Program ile Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlar ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir.
ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığı hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir.
ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla öncelikle 1.500 personelin istihdamı süreci başlatılmıştır. ASDEP Görevlileri;
1- Sosyal Hizmet
2- Psikoloji
3- Sosyoloji
4- Çocuk Gelişimi
5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
6- Aile ve Tüketici Bilimleri
bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilecektir.
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