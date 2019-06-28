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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.06.2019 - 23:07, Son Güncelleme:

Aİle, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımları ne zaman?

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Aİle, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımları ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı içerisinde bakanlık bünyesinde ASDEP dahil toplam 4 bin 321 personel alımı gerçekleştirilecek. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un konuya dair yaptığı açıklamanın ardından, gözler başvuru sürecine çevrildi. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımları ne zaman? İşte, ASDEP personel alımlarıyla ilgili bilgiler.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde, 1000'i ASDEP 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı yapılacağını twitter adresi üzerinden duyurdu. Personel alımları 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek. Duyurunun ardından, başvuruda bulunmak isteyenler, konuya dair araştırmalarına başladı. Peki, ASDEP başvuruları başladı mı? İşte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımıyla ilgili merak edilenler.

PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından şu açıklamayı yapmıştı; "Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000’i ASDEP, 1000’i işçi, 2321’i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz. Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım başvuruları henüz başlamadı. Konuya dair detaylar açıklandıkça haberlerimizde yer vereceğiz.

ASDEP'İN GÖREVLERİ NELERDİR?

ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla öncelikle 1.500 personelin istihdamı süreci başlatılmıştır. ASDEP Görevlileri;

1- Sosyal Hizmet
2- Psikoloji
3- Sosyoloji
4- Çocuk Gelişimi
5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
6- Aile ve Tüketici Bilimleri
bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilecektir.

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