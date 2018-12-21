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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
21.12.2018 - 15:32, Son Güncelleme:

Ahmet Sever hakkında terör soruşturması

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uzun süre başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında 'silahlı terör örgütüne propagandası' yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uzun süre başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 2016 yılında yapılan bir ihbar maili üzerine soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Z.A. isimli şahıs tarafından gönderilen soruşturma konusu ihbar mailinde “Avrupa ülkelerinde, ülkemiz aleyhinde konuşmalar yapan özellikle gurbetçilerimizin yoğun olduğu bölgelerde sistematik, gerginlik oluşturacak kışkırtma hezeyan sergileyen terörist Can Dündar hakkında fotoğraftaki Ahmet Sever suçluyu övme, suçlu hakkındaki kamuoyu oluşturma, yargıyı etkileme girişiminde bulunmuştur” ifadeleri yer aldı.

CAN DÜNDAR'A DESTEK AÇIKLAMASI İHBAR EDİLDİ

Z.A.’nın ihbar mailinde, bir haber sitesinde ‘Ahmet Sever’den Can Dündar’a Destek’ başlığı adı altındaki haberine de yer aldığı öğrenildi. İhbar konusu haberde, 'MİT tırları' soruşturmasında Can Dündar ve Erdem Gül’ün İstanbul Adalet Sarayı’ndaki sorguları esnasında Sever’in arkadaşlarıyla adliyeye gittiği ve burada yaptığı açıklamada üzgün olduğunu kaydederek, ‘Can Dündar’ın terör örgütü üyeliği ve casuslu gibi kavramlar ile yan yana getirmek doğru bir yaklaşım değil. Çok üzgünüm ülke için üzgünüm hukuk devleti adına üzgünüm umarım beraat kararı çıkar” dediği kaydedildi.

Hakkında silahlı terör örgütün üyeliği suçundan herhangi bilgi bulunamayan Ahmet Sever hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan düzenlenen soruşturma evrağı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yetkisizlik kararı verilerek 3 Mart 2017 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Öte yandan Ahmet Sever'in yaptığı açıklama kameralarca kaydedilmişti.

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