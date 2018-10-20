Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in mart ayında vizyona giren son filminin ismi nedir?
Türk televizyon ve sinema tarihinin ayrılmaz ikilileri arasına isimlerini yazdıran Ahmet Kural ve Murat Cemcir, mart ayında vizyona giren Ailecek Şaşkınız filmi ile beraberliklerini sürdürdü. İşte, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in mart ayında vizyona giren son filmi hakkında bazı detaylar
Ahmet Kural'ın canlandırdığı Ferhat ile Murat Cemcir'in canlandırdığı Gökhan karakterlerinin başına gelen hikayeleri anlatan film, mart ayında vizyona girdi.
Şımarık bir adam olan Ferhat babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenmiştir. Yaşına yakışmayan çocuksu hareketleriyle dikkat çeken Ferhat'ın sağ kolu ise eski arkadaşı ve aynı zamanda şirketin finans müdürü olan Gökhan'dır. İki arkadaş şirket çalışanlarına kibar davranmamaktadır. Ancak bir gün şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle beklenmedik bir dostluk kurmayı başarırlar. Ferhat ise restoran sahibinin kızı Elif’e deliler gibi aşık olur. Ancak Elif göründüğü gibi narin ve saf bir genç kız değildir. Yaşamı boyunca özel eğitimler almış ve üstün hizmetlerle dolu bir kariyer yapmıştır. Sert karakteri ve kıvrak zekası ona tutulan Ferhat'ı hayli zorlayacaktır. Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in yer aldığı filmin yönetmenliğini ise Selçuk Aydemir yapıyor.
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