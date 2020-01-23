Ahmet Hakan, CHP'li eski vekili yayından aldı

CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın, kendisini cevap hakkı için canlı yayına bağlayan Ahmet Hakan'a, "Neden beni anında yayına bağlamadınız? Ne biçim gazetecisiniz?" şeklinde bir tepki gösterdi.



AHMET HAKAN'DAN GÜNAYDIN'A: BİZE GAZETECİLİK DERSİ VEREMEZSİNİZ

Bunun üzerine Ahmet Hakan, "Daha önceki haftalarda sizi yayına almak için arayan 20 yaşındaki bir kadın çalışanımızın cep telefonu numarasını sosyal medyada yayınladınız. Bu yaptığınıza rağmen şimdi cevap hakkı için sizi yayına bağladık ama siz üstüne bize gazetecilik dersi vermeye çalışıyorsunuz. Bize gazetecilik dersi veremezsiniz." diyerek Günaydın'ı yayından aldı.