Ağustosta geliyorlar

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmdeki gelişmeleri KKTC’ye davet ettiği bir grup gazeteciye değerlendirdi. Yağcı, en çok turist gelen ülke sıralamasında Rusya’nın başı çektiğini, bu ülkeyi Almanya, Ukrayna ve İngiltere’nin takip ettiğini söyledi.

50-52 MİLYON TURİST BEKLENTİSİ

Yıl sonunda Türkiye’ye gelen turist sayısının 50-52 milyona ulaşacağı tahmininde bulunan Yağcı, 2014’te 46 milyon ile turist sayısında rekor kırılmışken, 34.5 milyar dolar da gelir elde edildiğini anımsattı. Yağcı, “Bu sene 50-52 milyon turist ve 34-35 milyar dolar gelire ulaşabiliriz. İstenmedik olaylarda hem turist sayısı hem de gelir hızla düşerken ne yazık ki iyileşmeler aynı hızla olmuyor. O nedenle turist sayısında rekor kırsak da gelir artışımız aynı hızda değil” dedi.

250 BİN POLİS AĞIRLANACAK

Rusya İçişleri Bakanlığı’nın 2014’te polis ve aileleri için Türkiye’yi tatil yapmaları yasak ülkeler listesinden çıkarması sonrası gelişmelerin sorulması üzerine Yağcı şöyle yanıt verdi:

“Rusya’nın yasağı kaldırması henüz turizme yansımadı. Bunun etkilerini ancak ağustos ortasından itibaren görmeye başlayabiliriz. Çünkü izinler, tatilin programlanması derken Rus polislerin Türkiye’ye gelmesi ağustos ortalarını bulur. Bu yıl 250 bin civarında Rus polis ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz.”

FİYATLAR YERLİLER İÇİN ARTTI

Turizmde üst üste kötü geçen yılların ardından fiyatlarda bu yıl yüzde 10 ile 15 seviyesinde artış olduğunu anlatan Yağcı, sektörde gelirler açısından asıl iyileşmenin 2020-2021’de görüleceğini söyledi. İç pazarda otel fiyatlarının yüzde 40-50 oranında arttığını belirten Erkan Yağcı, “Bunun iki nedeni var. Birincisi yıllık enflasyon yüzde 20 civarındaysa otellerin yaşadığı enflasyon çok daha yüksek. Çünkü giderlerimizin büyük bölümünü yiyecek, içecek, enerji gibi fiyatları genel enflasyondan daha fazla artan girdiler oluşturuyor. Bu da maliyetlerimizin enflasyondan çok daha yüksek düzeylere çıkmasına neden oluyor” dedi.

TÜM PAYDAŞLAR OTURUP KONUŞALIM

TBMM Turizm Komisyonu’nda geçen hafta kabul edilen Turizm Tanıtım Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin sorulması üzerine ise AKTOB Başkanı Erkan Yağcı şöyle konuştu: “Bu aceleye gelecek bir konu değil. Tüm paydaşların içinde olduğu bir ortamda konuşulmalı. Sektöre büyük yük getireceğini düşünüyoruz. Öncelikle böyle bir kaynağa (fona) ihtiyaç var mı? Sektör olarak zaten KDV, ecrimisil gibi birçok vergi ve masraf ödüyoruz. Tanıtımın tek elden yapılması iyi de fonun yönetimi açık, net değil. Sektörün parası sektör için kullanılmalı. Daha yeni krizden çıktık. İşletmeleri bu tür yüklerle yormamak lazım. Tamam turizmde iyiye gidiyoruz ama öyle uçuyor da değiliz. Sezonun tam ortasında fon getirilmesi de yanlış. Yüzde 1’lik oran çok yüksek, düşürülmeli. Ajans kurulacaksa fonun yönetiminde bölgesel ağırlıklar mutlaka dikkate alınmalı. Örneğin Türkiye’ye gelen turistin yüzde 40’ını Antalya ağırlıyor. Dolayısıyla fon yönetiminde mutlaka Antalya temsil edilmeli. 2016 yılında kriz yaşadık. Bugün turist sayısı iyi ama gelirimiz henüz kriz öncesi seviyelere gelmedi. Gelirimizde yüzde 10-15 artış olursa ancak 2014’ü yakalayabiliriz. Enflasyon nedeniyle maliyetlerimiz de çok arttı. Turist sayısının artması gelirlerimizin de arttığı anlamına gelmez.”