Ağustosta geliyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAğustosta geliyorlar
GeriGündem Ağustosta geliyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aysel ALP - KKTC
09.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ağustosta geliyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ağustosta geliyorlar

Türkiye, seyahat yasakları kalkan Rus polis ve ailelerini ağırlamaya hazırlanıyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı iki yıl üst üste yaşanan derin krizin ardından sektörün yeni yeni kendini toparlamaya başladığını belirtirken, ağustos ayından itibaren de 250 bin Rus polis ve ailesinin gelmesini beklediklerini açıkladı.

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmdeki gelişmeleri KKTC’ye davet ettiği bir grup gazeteciye değerlendirdi. Yağcı, en çok turist gelen ülke sıralamasında Rusya’nın başı çektiğini, bu ülkeyi Almanya, Ukrayna ve İngiltere’nin takip ettiğini söyledi.

50-52 MİLYON TURİST BEKLENTİSİ

Yıl sonunda Türkiye’ye gelen turist sayısının 50-52 milyona ulaşacağı tahmininde bulunan Yağcı, 2014’te 46 milyon ile turist sayısında rekor kırılmışken, 34.5 milyar dolar da gelir elde edildiğini anımsattı. Yağcı, “Bu sene 50-52 milyon turist ve 34-35 milyar dolar gelire ulaşabiliriz. İstenmedik olaylarda hem turist sayısı hem de gelir hızla düşerken ne yazık ki iyileşmeler aynı hızla olmuyor. O nedenle turist sayısında rekor kırsak da gelir artışımız aynı hızda değil” dedi.

Ağustosta geliyorlar

250 BİN POLİS AĞIRLANACAK

Rusya İçişleri Bakanlığı’nın 2014’te polis ve aileleri için Türkiye’yi tatil yapmaları yasak ülkeler listesinden çıkarması sonrası gelişmelerin sorulması üzerine Yağcı şöyle yanıt verdi:

“Rusya’nın yasağı kaldırması henüz turizme yansımadı. Bunun etkilerini ancak ağustos ortasından itibaren görmeye başlayabiliriz. Çünkü izinler, tatilin programlanması derken Rus polislerin Türkiye’ye gelmesi ağustos ortalarını bulur. Bu yıl 250 bin civarında Rus polis ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz.”

FİYATLAR YERLİLER İÇİN ARTTI

Turizmde üst üste kötü geçen yılların ardından fiyatlarda bu yıl yüzde 10 ile 15 seviyesinde artış olduğunu anlatan Yağcı, sektörde gelirler açısından asıl iyileşmenin 2020-2021’de görüleceğini söyledi. İç pazarda otel fiyatlarının yüzde 40-50 oranında arttığını belirten Erkan Yağcı, “Bunun iki nedeni var. Birincisi yıllık enflasyon yüzde 20 civarındaysa otellerin yaşadığı enflasyon çok daha yüksek. Çünkü giderlerimizin büyük bölümünü yiyecek, içecek, enerji gibi fiyatları genel enflasyondan daha fazla artan girdiler oluşturuyor. Bu da maliyetlerimizin enflasyondan çok daha yüksek düzeylere çıkmasına neden oluyor” dedi.

 

TÜM PAYDAŞLAR OTURUP KONUŞALIM

TBMM Turizm Komisyonu’nda geçen hafta kabul edilen Turizm Tanıtım Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin sorulması üzerine ise AKTOB Başkanı Erkan Yağcı şöyle konuştu: “Bu aceleye gelecek bir konu değil. Tüm paydaşların içinde olduğu bir ortamda konuşulmalı. Sektöre büyük yük getireceğini düşünüyoruz. Öncelikle böyle bir kaynağa (fona) ihtiyaç var mı? Sektör olarak zaten KDV, ecrimisil gibi birçok vergi ve masraf ödüyoruz. Tanıtımın tek elden yapılması iyi de fonun yönetimi açık, net değil. Sektörün parası sektör için kullanılmalı. Daha yeni krizden çıktık. İşletmeleri bu tür yüklerle yormamak lazım. Tamam turizmde iyiye gidiyoruz ama öyle uçuyor da değiliz. Sezonun tam ortasında fon getirilmesi de yanlış. Yüzde 1’lik oran çok yüksek, düşürülmeli. Ajans kurulacaksa fonun yönetiminde bölgesel ağırlıklar mutlaka dikkate alınmalı. Örneğin Türkiye’ye gelen turistin yüzde 40’ını Antalya ağırlıyor. Dolayısıyla fon yönetiminde mutlaka Antalya temsil edilmeli. 2016 yılında kriz yaşadık. Bugün turist sayısı iyi ama gelirimiz henüz kriz öncesi seviyelere gelmedi. Gelirimizde yüzde 10-15 artış olursa ancak 2014’ü yakalayabiliriz. Enflasyon nedeniyle maliyetlerimiz de çok arttı. Turist sayısının artması gelirlerimizin de arttığı anlamına gelmez.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kimyasal madde alarmı! Acil kapatıldı
Pompalı tüfekli dehşet! Kapı deliğinden bakan kadına ateş etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yürürlükten kaldırıldı
Köy ortasında kanlı infaz! Anne ve 14 yaşındaki oğlu...