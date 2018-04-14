Ara
MENÃœ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>AÄŸrÄ±'da çatÄ±ÅŸma! Åžehit ve yaralÄ±lar varâ€¦

    AÄŸrÄ±'da Ã§atÄ±ÅŸma! Åžehit ve yaralÄ±lar varâ€¦

    AÄžRI (AA)
    14.04.2018 - 16:58 | Son GÃ¼ncelleme:

    AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 asker ÅŸehit oldu, 5 asker yaralandÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmada 1 terÃ¶rist de etkisiz hale getirildiÂ Â Â Â Â

    AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 asker ÅŸehit oldu, 5 asker yaralandÄ±, 1 terÃ¶rist de etkisiz hale getirildi.

    GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, jandarma timlerince DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinin AÄŸrÄ± DaÄŸÄ± bÃ¶lgesindeki kÄ±rsal kesiminde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda, bir grup terÃ¶rist ile sÄ±cak temas saÄŸlandÄ±.Â Â 

    Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 6 asker yaralandÄ±, 1 terÃ¶rist de etkisiz hale getirildi.Â Â Â Â Â 

    BÃ¶lgeye gÃ¶nderilen ambulanslar ile DoÄŸubeyazÄ±t DoÃ§. Dr. YaÅŸar EryÄ±lmaz Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ± askerlerden biri yapÄ±lan mÃ¼dahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit oldu. Bir asker de helikopter ile Van'daki bir hastaneye sevk edildi.Â Â Â Â Â 

    Ã‡atÄ±ÅŸmada, bazÄ± terÃ¶ristlerin de yaralÄ± halde kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Â Â Â Â 

    Takviye birliklerin gÃ¶nderildiÄŸi bÃ¶lgedeki Ã§atÄ±ÅŸma sÃ¼rÃ¼yor.Â Â Â Â Â 

    Etiketler: gÃ¼ndem
    Son Dakika Haberler
    ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri