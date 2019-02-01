Ağlayarak anlattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAğlayarak anlattı
GeriGündem Ağlayarak anlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Halil ÖZÇOBAN / BURSA (DHA)
01.02.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Ağlayarak anlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ağlayarak anlattı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 10 yıllık eşi Zülfikar Tuncer'i (39) aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İpek Tuncer’in (34) yargılanmasına başlandı. Duruşmada zaman zaman gözyaşlarını tutamayan İpek Tuncer, ''Akşam kavga ettik, sabah ilişkiye girmek isteyince tartıştık. Bu sırada korkutmak için savurduğum bıçak göğsüne saplandı. Yaralandığını görünce korkup, dışarı kaçtım. Öldürmek istememiştim. Öldüğünü cezaevinde öğrendim'' dedi.

Olay, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Tekke Mahallesi’nde meydana geldi. Gemlik ilçesinde bir fabrikada çalışan Zülfikar Tuncer ile eşi İpek Tuncer arasında oturdukları apartman dairesinde tartışma çıktı. Tartışma, apartmanın merdivenlerinde de devam etti. İpek Tuncer, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Zülfikar Tuncer merdivenden yuvarlandı ve kafasını çarptı. Komşular polisi aradı. İpek Tuncer ise apartmanın dışında, yol ortasında yerde yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zülfikar Tuncer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kanlı bıçağı apartmanın önünde bulan polis, uzun süre yol ortasında yatan İpek Tuncer’i hastaneye götürdü. Polisin sorularını yanıtsız bırakan Tuncer, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

''KAYINVALİDEM AÇIK GELİN İSTEMİYORMUŞ''

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten eşini öldürmek' suçundan hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' cezası istemiyle dava açılan 2 çocuk annesi İpek Tuncer'in yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık İpek Tuncer, aşırı heyecan nedeniyle ifadesini oturarak verebildi. Mahkemeye 3 sayfalık yazılı savunma sunan İpek Tuncer, ''Kaçarak evlendik. Yüksek dozda psikolojik ilaç kullanıyorum. Düğünümüzde her şeyi beraber beğenip aldık. Kayınvalidem düğünde hiç konuşmadı. Önce anlamadım ama sonra eşim bana tokat atınca kayınvalidemin açık gelin istemediğini öğrendim. Eşime ’sen annen için bana tokat attın’ dedim, o da bana ’ailen seni hiçe saydı’ dedi. Sürekli kavga ederdik. İki kızımız oldu. Kızımın birinde böbrek rahatsızlığı vardı. İkimizin de psikolojik tedaviye ihtiyacı varmış ama anlayamadık. Son zamanlarda bizi istemiyordu. Aileme, ablama gitmeme izin vermiyordu. Ben de çıkmazdım. Çok bunaldığım zamanlarda ’boşanacağım’ derdim, o da ’ölmek var dönmek yok" derdi diye konuştu.

''AKŞAM TOKAT ATTI, SABAH İLİŞKİ İSTEDİ''

Olaydan önceki akşam kızını hastane götürdüğünü söyleyen İpek Tuncer, sözlerine şöyle devam etti:
''Eve döndüğümde bana küfür etti. Karşılık verince bana iki tokat attı. Sonra ayrı odalarda uyuduk. Olay sabahı kahvaltı hazırlamak için kalktım. Çocuklar uyuyordu. Mutfaktaki tıkırtılara uyanıp, yanıma geldi ve beni alarak yatak odasına götürdü. Elimde bıçak vardı, alıp konsolun üzerine bıraktı. İlişkiye girmek istediğini söyledi, kabul etmedim. Ona kızgındım akşam bana tokat attığı için, bu nedenle ilişkiyi reddettim. O ise beni tutup soyunmamı istedi. Bir ara konsoldaki bıçağı gördüm, alıp, korkutmak amacıyla salladım, göğsüne saplandı. Yaralandığını görünce korktum ve evden kaçtım. Öldürmek istememiştim. Öldüğünü de cezaevinde öğrendim.''

''BİZ YATAKTA ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANIYORUZ''

Duruşmaya müşteki olarak katılan ölen Zülfikar Tuncer'in 3 ablası ise, sanığın ifadesini kabul etmediklerini söyleyerek, ''Zülfikar beş vakit namazını kılan birisiydi. Sanık hiçbir şekilde kadınlık görevini yapmıyordu. İki çocuğuna da bakmadığı için çocukları hastaydı. Bıçağı mutfaktan aldığına inanmıyoruz. Olay akşamı da ailesi ile birlikteydi. Kardeşimiz onu hep özgür bıraktı. Biz tartıştıklarına hiç şahit olmadık. Kardeşimiz boylu posluydu, kendini savunabilirdi. Nasıl savunamadı bilmiyoruz. Yatakta öldürdüğüne inanıyoruz. Cezalandırılmasını istiyoruz'' dediler.

Mahkeme heyeti, İpek Tuncer'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Ağlayarak anlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kapı önü yasak olacak! Sigara içen arka salona...

Tarihin en büyük yasa dışı sanal bahis operasyonu

Adana'da korkunç cinayet! Kızını uyurken öldürüp oğlunu aradı...

Martı Kabataş’a konmayacak