Ağız spreyi ve sakız orucu bozar mı? Diyanet Kurulu bilgileri
Sakız orucu bozar mı sorusu, Ramazan ayı içerisinde birçok Müslüman'ın gündemindeki konu olacak. Ağız spreyi ve sakız orucu bozar mı sorusuna alacakları cevaba göre ibadetlerine yön verecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam edecek. Peki, sakız çiğnemek ve ağız spreyi kullanmak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bazı bilgiler
Sakız çiğnemek ve ağız spreyi kullanmak orucu bozar mı sorusu, Ramazan ayı içerisinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da birçok vatandaşın gündemindeki konular arasında yer alacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre sakız çiğnemek orucu bozar mı? İşte, merak edilen konu hakkında bazı detaylar
AĞIZ SPREYİ VE SAKIZ ORUCU BOZAR MI?
Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.
Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.
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