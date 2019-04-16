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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Ağız spreyi ve sakız orucu bozar mı? Diyanet Kurulu bilgileri

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Ağız spreyi ve sakız orucu bozar mı? Diyanet Kurulu bilgileri

Sakız orucu bozar mı sorusu, Ramazan ayı içerisinde birçok Müslüman'ın gündemindeki konu olacak. Ağız spreyi ve sakız orucu bozar mı sorusuna alacakları cevaba göre ibadetlerine yön verecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam edecek. Peki, sakız çiğnemek ve ağız spreyi kullanmak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bazı bilgiler

Sakız çiğnemek ve ağız spreyi kullanmak orucu bozar mı sorusu, Ramazan ayı içerisinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da birçok vatandaşın gündemindeki konular arasında yer alacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre sakız çiğnemek orucu bozar mı? İşte, merak edilen konu hakkında bazı detaylar

AĞIZ SPREYİ VE SAKIZ ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

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