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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
27.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ağır müebbet +39 yıl istendi: Konuşmasın diye boğmuş

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Ağır müebbet +39 yıl istendi: Konuşmasın diye boğmuş

Geçen yıl Ankara Polatlı’da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara’nın (8) öldürülmesiyle ilgili tutuklanan komşu Uğur Koçyiğit (42) ile tutuksuz bulunan annesi Huriye Koçyiğit (69) hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Savcılık Uğur Koçyiğit hakkında “çocuğun cinsel istismarı, çocuğu kasten öldürmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra 39 yıl, anne Huriye Koçyiğit hakkında ise “çocuğu kasten öldürmeye yardım, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım” suçundan toplam 34 yıl hapis cezası talebinde bulundu.

İddianameye göre Uğur Koçyiğit 22 Haziran günü evdeyken tarladaki Eylül, birlikte oyun oynadığı arkadaşı B.Y ile şüphelinin evine giderek çocuklarını sordu. Koçyiğit, B.Y.’ye “Sen git dinlen, Eylül burada kalsın” dedi. B.Y evden ayrıldıktan sonra Koçyiğit, Eylül’e cinsel istismarda bulundu. Pazarda bulunan şüphelinin annesi Huriye Koçyiğit saat 12.30’da eve geldi. Küçük Eylül, bunu fırsat bilerek evden kaçtı.

Eylül’ün olayı anlatması ihtimalinden çekinen Koçyiğit küçük kızı öldürme kararı aldı. Bu kararı da annesi Huriye Koçyiğit de destekledi. Bunun üzerine Koçyiğit kendisine ait araçla Eylül’ün peşinden gitti. Koçyiğit, mahallenin bakkalının yanında Eylül’ü buldu ve zorla aracına bindirdi. Koçyiğit, küçük Eylül’ü tenha bir yerde boğarak öldürdü. Daha sonra annesini ararayak evin avlusunda bulunan Eylül’ün bisikletini saklamasını istedi.

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