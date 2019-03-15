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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan AKKUŞ - İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
15.03.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Ağabeyini bıçakladı, karşısındaki duvara not bıraktı

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Ağabeyini bıçakladı, karşısındaki duvara not bıraktı

BURSA'da tartıştığı ağabeyini apartman boşluğunda karnından bıçaklayarak, yaralı halde ölüme terk eden kardeş, evde uyurken yakalandı. Polis kardeşin, yaralı ağabeyin önünde bulunduğu duvara yazdığı 'Kadir İlhan işi çözdü, nokta atışı yapacağım açık adres ver. Azrailiniz' şeklindeki sözlerin anlamını araştırıyor.

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  • Ağabeyini bıçakladı, yatıp uyudu
  • Ağabeyini bıçakladı, yatıp uyudu
  • Ağabeyini bıçakladı, yatıp uyudu
  • Ağabeyini bıçakladı, yatıp uyudu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Zümrütevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Kadir İlhan (24), evde ağabeyi Emre İlhan (27) ile tartışmaya başladı. İki kardeşin tartışması kavgaya dönüşünce ağabey Emre İlhan, apartman boşluğuna çıktı.

Kadir İlhan ise mutfağa geçip bıçak aldı ve ağabeyini karnından bıçakladı.

'AÇIK ADRES VER, AZRAİLİNİZ'

Yaralı haldeki ağabey acı içinde kıvranırken, Kadir İlhan duvara kalemle, 'Kadir İlhan işi çözdü, nokta atışı yapacağım açık adres ver. Azrailiniz' şeklinde sözler yazdı. Ardından eve girip, kapıyı kliltledi. Aynı dakikalarda işten dönen en küçük kardeş Aziz İlhan, ağabeyi Emre İlhan'ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağabeyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ise evin kapısını çaldı. Ancak kapı açılmadı.  

UYURKEN YAKALANDI

Yaklaşık 1 saat boyunca 3'üncü kattaki evin kapısının açılmasını bekleyen polis ekipleri, daha sonra açık bulunan pencereden içeri girdi. Polis ekipleri, ağabeyini bıçaklayarak yaralı halde ölüme terk eden kardeşi yatağında uyurken buldu. Uyandırılarak gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Polis, kardeşlerin kavga nedeni ile duvardaki yazıların anlamını araştırıyor.

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