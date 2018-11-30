Ağabey Erbakan dolandırıldı
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Fatih’teki Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan bir adresten çıkan ve elindeki poşetle koşarak uzaklaşmaya çalışan bir kişiden şüphelendi.
Adının H.A. olduğu belirlenen Suriyeli’nin elindeki poşetten 13 bin dolar, 19 bin 500 Euro, 20 bin TL, 2 altın kolye, 6 altın bileklik, 1 altın küpe, 1 altın yüzük ve 2 inci kolye çıktı. H.A.’nın çıktığı evin ise eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın ağabeyi Kemalettin Erbakan’a (90) ait olduğu tespit edildi.
Erbakan, kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin telefonla aradığını, adının FETÖ olaylarına karıştığını söyleyerek eve geldiğini, fotoğraf çekme bahanesiyle çıkardığı kasadaki para ve altınları alıp kaçtığını anlattı. Gözaltına alınan H.A, ‘yağma’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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