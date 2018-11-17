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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.11.2018 - 07:35, Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay

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Afyonkarahisar’da gece geç saatlerde araçları arıza yapan aralarında çocuklarında bulunduğu bir aile bir tamirhanenin önünde eksi 5 derecede battaniyelerle geceyi geçirmeye çalışırken sosyal medyada paylaşılan fotoğraf vatandaşları seferber etti.

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  • Sosyal medyada görünce seferber oldular
  • Sosyal medyada görünce seferber oldular
  • Sosyal medyada görünce seferber oldular
  • Sosyal medyada görünce seferber oldular
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir’e mandalina toplamaya giden aralarında çocuklarında bulunduğu 10 kişilik bir aile çalıştıkları paralarını alamayınca memleketleri Adana’ya tekrar dönmek üzere yola koyuldu.

PARALARI YOKTU, HURDA ARAÇLARIN ÖNÜNE BATTANİYE SERDİLAR

Akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezi yakınlarında araçları arıza yapan mevsimlik işçi olarak çalışan aile bir çekici yardımı ile Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi’nde bir tamirhaneye geldi. Burada tamircinin aracı sorununu gideremeyeceğini bildirmesi üzerine otele gidecek paraları olmayan aile çareyi tamirhanenin önündeki hurda araçların önüne battaniye sererek yatmakta buldu.

BİR VATANDAŞ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Gecenin ilerleyen saatlerinde ailenin küçük çocuklarla birlikte eksi 5 derecelik soğukta dışarıda yattığını gören bir vatandaş, ailenin içler acısı bu durumunu fotoğraflayarak sosyal paylaşım sitesindeki bir platformdan paylaştı. Bunun üzerine seferber olan birçok vatandaş aileye ulaşmaya çalışırken 3 kişi ailenin kaldığı tamirhanenin önüne gelerek yol kenarında özel bir araç garajında misafir etti.

'BURADA KALMAYI KİMSE İSTEMEZ'

Ailenin büyüğü Ramazan Dalaman, araçları arıza yapınca durumları olmadığı için eksi 5 derecede çocuklarla birlikte dışarıda konaklamak zorunda oldukları belirterek başlarından geçen olayı şöyle anlattı:

“İzmir Seferhisar’da mandalina işçisiydik. Orada çalıştık işimizi bitiremedik, bir ekonomik durumdan dolayı anlaşamadık. Çalıştığımız ücreti vermediler. Biz işi bıraktık. Memleketimizden bir miktar para temin ettik ve arabamızı yükledik, memleketimize gitmekteydik. Afyona 30 kilometre kala arabamız arıza yaptı. Araba arıza yapınca Afyon’dan bir kurtarıcı çağırdık, geldi. Aracımızı yükledik bizi bir tamircinin önüne indirdi. Tamirci aracın sağına, soluna baktı, arabanın tamir ihtiyacını gideremedi. Vakit geç oldu, buna rağmen üç tane tamirci daha getirdik onlarda bu tamiri gideremediler. Konaklamak zorunda kaldık. 10 kişilik bir aileye sahibim. Bazı güvenlik arkadaşlarımız sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Yatak yerlerimiz yaptık ateş yaktık ısındık. Burada kalmak zorundaydım, çünkü mağdur durumdaydım. Gidecek yerim yok. Durumum olmadı zaten durumum olsaydı burada kalmayı tabi ki kimse istemez, eksi 5 derecenin altında. 2 yaşında, 7 yaşında, 11 yaşında çocuklarla kimse kalmayı istemez tabi ki. Yatmak zorunda kaldılar çünkü mağdur durumdayım.”

'FOTOĞRAFI GÖRDÜM, AİLE PERİŞAN DURUMDAYDI'

Aileye yardımcı olarak sıcak bir ortamda geceyi geçirmelerini sağlayanlardan Tamer Kayışoğlu isimli bir duyarlı bir vatandaş ailenin perişan bir vaziyette olduğunu belirterek “Afyon’da sosyal paylaşım sitesinde bir resim gördüm. Evimdeydim, biranda çıktım evden ve adresi buldum. Aile çok perişan bir durumdaydı. Yardımcı olduk, diğer arkadaşlarımızda Afyon’da sosyal paylaşımda gören arkadaşların çoğu geldiler. Kendi imkanlarımızla bir garajda aileyi yerleştirdik, sıcak bir ortama kendi imkanlarımızla karınlarını doyurduk. Şuanda emniyetli bir şekilde burada, sıcak bir ortamda konaklama yaptırıyoruz” diye konuştu.

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