Afyon Kocatepe Üniversitesi 113 personel alımı yapacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi, personel alımı ile bünyesine toplam 113 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden yapılacak olan Afyon Kocatepe Üniversitesi 113 personel alımı başvurusu, hemşirelik bölümü için gerçekleştirilecek. Peki, Afyon Kocatepe Üniversitesi 113 personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, merak edilen o detaylar
Afyon Kocatepe Üniversitesi, bünyesinde görevlendirmek üzere toplam 113 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. 18 yaşını tamamlayan ve KPSS 2016'dan puan almış vatandaşların katılım göstereceği personel alımı başvurusu, birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Afyon Kocatepe Üniversitesi 113 personel alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
Lisans mezunu hemşire kontenjanı: 83
Ön Lisans mezunu hemşire kontenjanı: 30
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 113 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1- T.C. Vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Erkek adayların, askerlikle ilgisi bulunmaması,
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6- Sınav tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak,
7- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- Güvenlik soruşturması ve / veya arşiv araştırması olumlu olmak.
NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.
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