Afrin'den dönen Özel Harekat polisleri ailelerine kavuştu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de başarıyla görev yaptıktan sonra geri dönen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat ekibi, kesilen kurban, dualar ve sevinç gözyaşları ile karşılandı.

Afrin'deki görevlerini başarıyla yerine getiren 22 Özel Harekat polisi, 68 gün sonra evlerine döndü.

Konvoy eşliğinde Özel Harekat Şubesi'ne gelen ekibi, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma Komutanı Ahmet Hacıoğlu, Emniyet Müdür Yardımcıları ve yakınları karşıladı.

Yakınlarına sarılarak hasret gideren ekip için dualar eşliğinde kurban kesildi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, operasyonda şehit olanları rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Küçük, görev yapan ekibin sağladığı başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirterek, “22 Şubat'ta sizleri buradan uğurladık. Çok kısa bir sürede, düşman güçlerinin, teröristlerin ülkemize kurmak istediği tuzağı paramparça ettiniz, yok ettiniz ve evinize sağ salim döndünüz. Allah'a hamdolsun. Sizlerle, aileniz, biz ve ülkemiz gurur duyuyor. Kısa bir zamanda onlara o bölgeyi dar ettiniz. Sizin isimleriniz, bundan sonra taşıdığınız en büyük emanet olacak. Çocuklarınıza, o pak isminiz en büyük mirasınız olacaktır. Aileleriniz, kulaklarında bir haber, ufuklarda bir geliş bekliyordu, bugün o gün. “ diye konuştu.