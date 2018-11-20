Afrin'de operasyon bitti... Gaspçı elebaşı kaçtı
Afrin’de gasp ve hırsızlık yaparak halkın huzurunu kaçıran gruplara karşı ÖSO’nun Bordo Bereliler’in desteğiyle yaptığı operasyonda 25’ten fazla kişi etkisiz hale getirildi, hırsızlık olaylarına karışanların önemli bir bölümü gözaltına alındı. Çetenin elebaşı olduğu değerlendirilen kişinin de bölgeden kaçtığı anlaşıldı.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Türk Özel Kuvvetler’in (Bordo Bereliler) desteğini alarak, Afrin’de gasp ve hırsızlık yaparak halkın huzurunu kaçıran, bölgenin istikrarını tehlikeye sokan gruplara karşı başlattığı operasyonun dün sabaha karşı büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi. Operasyonda gaspçı gruplara mensup 25’ten fazla kişinin etkisiz hale getirildiği, hırsızlık olaylarına karışanların önemli bir kesiminin gözaltına alındığı, çetenin elebaşı olduğu değerlendirilen kişinin de bölgeden kaçtığı anlaşıldı.
Bölgeyle sürekli irtibat halinde olan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, operasyonun dün sabah saat 03.00’te bittiği haberinin kendisine ulaştığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:
SUUDİ VE BAE İDDİASI
“Afrin, PYD/YPG’den temizlendikten bir süre sonra bölge halkı evlerine geri dönmeye başladı. Ancak bir süre sonra halkın huzurunu kaçıracak eylemlerde artış olduğu gözlendi. ÖSO içinden ayrılan ve kendilerini Şüheda eş Şamiyye diye isimlendiren grup mensupları sık sık hırsızlık ve gasp olaylarına karıştı. Kendileri sürekli uyarıldı. Bu grubun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) destek aldığı iddiaları var. İstihbarat birimlerinde de bu yönde bilgiler olduğu söyleniyor. İşin ilginç yanı söz konusu grubun PYD/YPG/PKK tarafından da desteklenmesi. Terör örgütünün bazı internet sitelerinde bu grubun Afrin’de halkın huzurunu kaçıran eylemlerine sıkça yer verildi. Dolayısıyla grubun terör örgütüyle de bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Gruba destek icin Haseke ve Deyrizor’dan gelenler tespit edilmiş. Bu nedenle halktan gelen bilgiler doğrultusunda PYD/YPG ile bağlantılarını sürdürdüğü değerlendirilen çevrelere de operasyon yapılmış. Operasyon tamamlanmasına rağmen halen güvenlik tedbirleri en üst düzeyde. ÖSO içinde olan Sultan Murad ve Hamza tümenlerinden şehit düşenler var. Ancak gaspçı gruplardan 25’ten fazla ölü olduğu bildiriliyor. Grubun ‘Ebul Havle’ ismiyle bilinen elebaşının da bölgeden kaçtığına dair bilgiler de var.”
TEL ABYAD’A TOP ATIŞI
Fırat’ın doğusunda, Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad sınır hattında PYD/YPG hareketliliğinin artması ve terör örgütünün hafif silahlarla Türkiye’ye taciz atışları yapması üzerine, sınır hattında konuşlu Türk topçu birliği angajman kuralları kapsamında misliyle karşılık verdi. Fırtına obüsleriyle yapılan atış sonucu terör örgütü PYD/YPG’ye ait bir araç vurularak imha edildi.
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