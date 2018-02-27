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    Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 09:43 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana 2083 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    SURİYE’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 39 gündür yürütülen ’Zeytin Dalı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 83’e yükseldi.

    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik 20 Ocak’ta başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 39’uncu güne girildi.

    Teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilerek sürdürülen harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede 24’ü son 24 saatlik süreçte olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 83 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    Etiketler: Afrin , Zeytin Dalı operasyonu , Zeytin Dalı Harekatı , Afrin operasyonu , son dakika
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