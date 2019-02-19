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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turgay İPEK- Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)
19.02.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Afrin şehidini binlerce kişi uğurladı

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Afrin şehidini binlerce kişi uğurladı

SURİYE'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe (26), memleketi Erzurum'da gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

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  • Afrin şehidi, gözyaşları ve dualarla uğurlandı
  • Afrin şehidi, gözyaşları ve dualarla uğurlandı
  • Afrin şehidi, gözyaşları ve dualarla uğurlandı
  • Afrin şehidi, gözyaşları ve dualarla uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe, 18 Şubat saat 04.00 sıralarında, mevzi değiştirirken, teröristlerin açtığı ateşte ağır yaralandı. Afrin'deki hastaneye kaldırılarak, ameliyata alınan Öznütepe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Afrin'den askeri uçakla dün akşam saatlerinde Erzurum'a getirilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin cenazesi Mareşal Çakmak Hastanesi Morgu'na konuldu.

Şehidin cenazesi bugün düzenlenen törenin öncesinde konvoy eşliğinde son kez merkez Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtindeki babaevine getirildi. Şehidin ailesi Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Yaklaşık 10 dakika evin önünde bekletilen cenaze, tekrar konvoy eşliğinde törenin yapılacağı merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne götürüldü. Musalla taşına konulan tabuta sarılan yakınları gözyaşı döktü. Bu sırada bayrağa sarılı tabutu okşayan baba Yusuf Öznütepe "Vatan sağolsun" dedi. Vali Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, cenaze namazı boyunca acılı babayı yalnız bırakmadı.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazından sonra şehit naşını vatandaşlar omuzladı. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı atan vatandaşlar, şehit cenazesini tekbirler eşliğinde top arabasına kadar taşıdı. Top arabasına konan şehit cenazesi daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Karskapı Şehitliği'ne götürüldü. 

'ŞEHİT OLURSAM MEDYAYA VERİRSİN'

Bu arada şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin 2 gün önce Hatay'da sözleşmeli er olarak görev yapan arkadaşı Mustafa Peker ile yaptığı WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. İşinin zorluğundan bahseden Umut Öznütepe, 'Şehit olur isem medyaya verirsin bu konuşmaları. Herşey vatan için' notunu yazdı. Mustafa Peker ise arkadaşına, 'Gardaşım her şey vatan için sen, ben, bizler var oldukça vatan sağ olacak. Eğer olur da ikimizden birine bir şey olursa vatan sağ olsun' cevabını verdi. 

Arkadaşının şehadet haberi üzerine vasiyeti gereği bu konuşmaları paylaşan Mustafa Peker ise 'Erken olmadı mı gardaşım? İçine mi doğdu? 2 gün önce konuştuk daha. Allah'ım ailene sabır versin' diye yazdı. 20 gün önce izinli olarak geldikleri Erzurum'da arkadaşıyla görüştüğünü ifade eden Mustafa Peker, arkadaşının şehadet haberine çok üzüldüğünü dile getirdi. Hatay'da sözleşmeli er olarak görev yapan Mustafa Peker, yaklaşık 20 gün önce Umut'la izinde Erzurum'da bir araya geldiklerini söyledi.

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