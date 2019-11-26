Afetle mücadelede 6 temel ilke belirledik
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Asya Afet Azaltma Konferansı’nda Türkiye’nin deprem ve heyelan başlıkları başta olmak üzere afet riski yüksek bir ülke olduğunu söyledi. 1999 Marmara depremini de hatırlatan Bakan Soylu, şunları söyledi:
“Bugün Türkiye’de afet yönetimi, AFAD Başkanlığımız eliyle gerçekleştirilmektedir. 1999’da ülkemizde sadece 50 deprem gözlem istasyonumuz vardı. Bugün bu sayı 1100’dür ve halen Avrupa’nın ikinci büyük deprem gözlem ağına sahibiz. Afetle mücadele konusunda 6 stratejik ilke belirledik. Bunların ilki, 2019 yılını önümüzdeki yıla da sarkacak şekilde afetlere hazırlık yılı olarak ilan etmekti. İkinci olarak AFAD gönüllülük sistemini kuruyoruz. Gönüllü sayımız 40 bini aştı. Üçüncü adımımız, AFAD Akreditasyon Sistemi’nin kurulmasıdır. Dördüncüsü, tatbikatlarımızı arttırmak ve bunu alışkanlık haline getirmektir. Beşinci adımımız, Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu’nu oluşturmak ve burada paydaşların ortak aklını harekete geçirmektir. Son olarak da Afet Risklerini Azaltma Sistemi’ni hayata geçirdik. 2018 ve 2019’da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı devam eden konut sayısı 3 bin 108’dir.”
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