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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Afetle mücadelede 6 temel ilke belirledik

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Afetle mücadelede 6 temel ilke belirledik

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Asya Afet Azaltma Konferansı’nda Türkiye’nin deprem ve heyelan başlıkları başta olmak üzere afet riski yüksek bir ülke olduğunu söyledi. 1999 Marmara depremini de hatırlatan Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Bugün Türkiye’de afet yönetimi, AFAD Başkanlığımız eliyle gerçekleştirilmektedir. 1999’da ülkemizde sadece 50 deprem gözlem istasyonumuz vardı. Bugün bu sayı 1100’dür ve halen Avrupa’nın ikinci büyük deprem gözlem ağına sahibiz. Afetle mücadele konusunda 6 stratejik ilke belirledik. Bunların ilki, 2019 yılını önümüzdeki yıla da sarkacak şekilde afetlere hazırlık yılı olarak ilan etmekti. İkinci olarak AFAD gönüllülük sistemini kuruyoruz. Gönüllü sayımız 40 bini aştı. Üçüncü adımımız, AFAD Akreditasyon Sistemi’nin kurulmasıdır. Dördüncüsü, tatbikatlarımızı arttırmak ve bunu alışkanlık haline getirmektir. Beşinci adımımız, Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu’nu oluşturmak ve burada paydaşların ortak aklını harekete geçirmektir. Son olarak da Afet Risklerini Azaltma Sistemi’ni hayata geçirdik. 2018 ve 2019’da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı devam eden konut sayısı 3 bin 108’dir.” 

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