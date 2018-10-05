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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER - İstanbul (DHA)
05.10.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

Adnan Oktar’ın villasında yıkılan bölümler havadan fotoğraflandı

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ADNAN Oktar’ın villasında dün başlayan yıkımın ardından yıkılan bölümler bu sabah havadan fotoğraflandı.

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  • Adnan Oktar’ın villasında yıkılan bölümler
  • Adnan Oktar’ın villasında yıkılan bölümler
  • Adnan Oktar’ın villasında yıkılan bölümler
  • Adnan Oktar’ın villasında yıkılan bölümler
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Adnan Oktar’ın Kandilli’deki villasında dün sabah yıkım başlamıştı. Yıkım ekipleri gün boyu villadaki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Villadaki yıkılan bölümler bu sabah havadan fotoğraflandı. 

ADIM ADIM SÜREÇ

Adnan Oktar grubuna 11 Temmuz'da polisler tarafından operasyon yapıldı. Bu operasyonda Oktar başta olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Takip eden günlerde, Oktar ve beraberindekiler tutuklanırken dikkatler birçok yapının bulunduğu Üsküdar Kandilli Mahallesi 928 ada 3-55 parseldeki yapılara çevrildi.

Buradaki yapıların çoğunun imara aykırı inşa edildiği iddia edilmesine rağmen gerekli inceleme yapılamadı. Oktar ve grup üyelerinin tutuklanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, günlerce villa çevresindeki binalarda arama ve inceleme yaptı.

Savcılığın araştırmaları sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü, 25 Temmuz'da gerekli incelemeleri gerçekleştirdi.

Kandilli'de Boğaziçi ön görünümünde yer alan mekanda 23 yapının yasalara aykırı olarak inşa edildiğini tespit etti ve villanın kapısına "Yapı Tatil Tutanağı" asıldı.

Boğaziçi İmar Müdürlüğü, yıkım kararı ve para cezasının alınması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne gerekli yazılar gönderdi ve savcılığa kaçak yapılar için suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine 1 Ağustos'ta toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni, daha önce kaçak inşa edildikleri tespit edilen yapılar için oy birliğiyle yıkım kararı verdi.

15 Ağustos 2018 tarihinde yeniden toplanan encümen, bu kez de "Yapı Tatil Tutanağı" gereği 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun 13. maddesine istinaden 3194 Sayılı İmar Kanunu'na göre 3 parselin sahibi Ali Fuat, Seher, Sinan, Selim ve Neslihan Cüre hakkında toplam 86 bin 913 lira, 55 parselin malikleri; Şükran Uygun, Sonuç Köse, Gülşen İlter, Zülal Akyol, Güler Çağlı Berin Tatlıcı ve Sadiye Şermin Demirbağ'a 89 bin 355 lira para cezası verdi.

Yıkım kararının uygulanması beklenirken villa ve diğer yapıların devredildiği TMSF, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na bir yazı göndererek yıkımın ertelenmesi için bir aylık süre verilmesini talep etti.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen yazıda "tespit ve tasnif işlemlerinin" devam ettiği kaydedilerek, yıkım kararının bir ay ertelenmesi istendi.

Belediye bu nedenle yıkımı bir ay erteledi. Tanınan süre 1 Ekim'de son buldu. Ancak bu sefer de eşyaların taşınması için birkaç günlük daha süre verildi.

TMSF villa ve diğer yapılardaki kıymetli eşyaları, taşıdı. Belediye de yıkım kararını, savcılık ve emniyet güçleriyle birlikte hareket edilerek gerçekleştirdi.

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