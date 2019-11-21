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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.11.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Adnan Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği 'motivasyon mektupları' ortaya çıktı

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Adnan Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği 'motivasyon mektupları' ortaya çıktı

"Organize suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan yargılanan Adnan Oktar'ın, tutuklu bulunduğu cezaevinden, bazı tutuklu kadın sanıklara şiir ve ayet içeren mektuplar yazıp karikatür çizdiği, bu mektuplarda 2019 yılına dikkat çektiği ortaya çıktı.

Adnan Oktar suç örgütü elebaşı Oktar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanırken, bazı örgüt yöneticileri ve üyeleri de aynı soruşturma kapsamında tutuklanarak çeşitli cezaevlerine gönderildi.

Soruşturma kapsamında örgüte yönelik ikinci operasyonla birlikte tutuklananların sayısı 167'ye yükselirken, örgüt üyeleri, birbirleriyle olan iletişimin engellenmesi amacıyla Kocaeli, Gebze, Tekirdağ ve Bursa gibi farklı cezaevlerine dağıtıldı.

Soruşturma sürecinde etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen bazı örgüt üyelerinin verdikleri ifadeler göz önünde bulundurularak tahliye edilmesiyle örgüt içindeki çözülme başladı.

İddianame tamamlanana kadar geçen 1 yıllık süreçte etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulunan 25 kişi itirafçı olarak cezaevinden tahliye edildi.

Bu kişilerden biri olan ve dava kapsamında tutuksuz yargılanan sanık Beril Koncagül'e, cezaevinde bulunduğu dönemde örgüt elebaşı Adnan Oktar tarafından 27 mektup ve faks, gönderildiği ortaya çıktı.

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Mektuplar dava dosyasına girdi

Üzerinde "görüldü" damgası bulunan mektup ve fakslar, dava dosyasına da girdi.

Oktar tarafından gönderilen mektuplara, Beril Koncagül'ün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı dönemde cevap verdiği ve birbirlerine fotoğraf gönderdikleri, Oktar'ın da mektuplarına cevap verilmesi için sık sık telkinlerde bulunduğu görülüyor.

Oktar'ın mektuplarında yer verdiği ayetlerle örgüt üyelerini motive edip onları cezaevinden çıkacaklarına dair umutlandırarak çözülmeleri engellemeye çalışması dikkati çekiyor.

Mektuplarda kadın, kedi resimleri ve karikatürler

Mektuplarının bazı yerlerinde şiir, bazı yerlerinde de ayetlere yer veren Oktar'ın, mektup kağıtlarının bazı yerlerine kadın, kedi ve köpek resimleri ve karikatür çizdiği görülüyor.

Oktar, Koncagül'e gönderdiği mektupların birinde, "Beril'in mektubu güzel hep taşırım cebimde. Onun sevgisi kalbimde, sevgisinden coşarım belli olur halimde." şeklinde şiir yazarken, devamında, faydalı olduğu ve tüketmesini önerdiği meyve ve yemeklerin listesini sıralıyor.

Oktar'ın 4 Kasım 2018 tarihli başka bir mektubunda, Fatır Suresi 10. Ayet ve Nur Suresi 38. Ayet'ten alıntı yaptığı ve Koncagül'ü övdüğü görülürken, "Yusuf Suresi/19 kuyudan çıkış, Kehf Suresi/19 mağaradan çıkış. Her iki ayette kurtuluş ve çıkıştan bahis var. 2019'da Türkiye daha güzel daha mükemmel olacak İnşallah." notu dikkat çekiyor.

Başka bir mektubunda da aynı surelere değinen ve "2019 bereketli görünüyor inşallah" yazan Oktar, 24 Aralık 2018 tarihli mektubunda "2019, 2020, 2021 yılları son yüzyılların en önemli seneleri olabilir. Sonra da 2023, 2053, 2071 ve 2082 seneleri." ifadesini kullanıyor.

Oktar'ın karalama kağıdına benzeyen, her köşesine ayrı not düştüğü bir diğer mektubunda geniş bir arazide etrafı ağaçlarla çevrili iki ev çizdiği, "2019 önemli, müjdeli, hareketli, şaşırtıcı inşallah.", "Biraz bekleyin size fotoğrafımı göndereceğim inşallah. Maşallah genç, yakışıklı, dinç,", "Kalın kumaştan iki kaban getirttim. Ama sadece şortla geziyorum." notları düştüğü görülüyor.

Oktar'ın Koncagül'e gönderdiği 10 Aralık 2018 tarihli faksta, bir kedi resminin yanı sıra şu ifadeler yer alıyor:
"Canımın içi şefkatli, güzel kuzum. Çok çok çok sevdiğim, özlediğim Beril Sultan Hanım. Allah seni hidayetiyle, nuruyla, cennetiyle süslesin. Allah sana her türlü hayrı nasip etsin, koruyup kollarsın, huzur sükunet, bereket nasip etsin. Size kötülük yapmak isteyenleri uzak tutsun, etkilerini kaldırsın. Size en güzelini, en çoğunu, en hayırlısını nasip etsin. Allah bizleri her an görüyor, duyuyor, içimizdeki düşünceleri biliyor. Sonsuz kadar hep Rabbimizle beraberiz elhamdülillah, maşallah."

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Adnan Oktarın cezaevindeki üyelerine gönderdiği motivasyon mektupları ortaya çıktı

Adnan Oktarın cezaevindeki üyelerine gönderdiği motivasyon mektupları ortaya çıktı

Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasında
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