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    Adnan Oktar'dan kaçan 'kedicik'ten inanılmaz itiraflar!

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 05:56 | Son Güncelleme:

    Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın gözde 'kedicik'lerinden olan Ceylan Özgül, Oktar'ın yanından kaçmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu

    Adnan Oktar, bu kez de bir kaçış iddiasıyla ilgili gündeme geldi. Adnan Oktar’ın en bilinen “kediciklerinden” Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etti. “Adnan Hoca”nın yanından kaçtığını söyleyen Ceylan Özgül, Instagram hesabından da dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

    TÜRK LİRASINI BİLE TANIMADI

    Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın yanında kendisine ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini söyleyerek, yıllar önce değişen Türk Lirası’nı dahi tanımadığını öne sürdü. Posta

    Etiketler: Ceylan Özgül , Adnan Oktar , itiraf , gündem
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