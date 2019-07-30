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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
30.07.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

İddianamede çarpıcı detaylar... 'Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturmayı FETÖ sonlandırdı'

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İddianamede çarpıcı detaylar... 'Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturmayı FETÖ sonlandırdı'

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgüte yönelik benzer suçlara ilişkin 2007 yılında açılan soruşturmanın Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından operasyona dönüştürülmeden sonlandırılmasına ilişkin detaylar yer aldı. İddianamede "2007 yılında yine benzer suçlamalarla bir suç örgütü dosyası daha hazırlanmıştır. Ancak sonradan FETÖ mensubu oldukları gerekçesiyle tutuklanan, bir kısmı hüküm giyen şahıslar tarafından hazırlanan dosya kapsamında, müştekiler şüpheli pozisyonuna evrilmiş, gizli tanıklarla hazırlanan dosya operasyona dönüştürülmeden 2013 yılında sonlandırılmıştır. Örgütün hukuk grubunda faaliyet gösteren avukatlara 'Ergenekon soruşturmaları'na katılım için dilekçe sunulması ve dönemin Cumhuriyet Savcısı FETÖ firarisi Zekeriya Öz'den randevu alınması talimatı verilmiş, görüşmeye üst düzey yöneticiler Tarkan Yavaş ve Halil Hilmi Müftüoğlu katılmıştır. Söz konusu toplantı sonrası, günümüzdeki dosyaya benzer suçlamanın bulunduğu 2007 dosyasının gidişatı yön değiştirmiş ve operasyona dönüştürülmeksizin sonlandırılmıştır'' denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma sonucunda hazırlanan ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgüte yönelik 2007 yılında açılan soruşturmanın FETÖ tarafından seyrinin değiştirildiği kaydedildi.

İddianamede, örgüte yönelik 1999 yılında düzenlenen operasyonda Adnan Oktar ve örgütün üst düzey yöneticileri dahil bazı örgüt mensuplarının tutuklandığı anımsatılarak, bu süreçte örgütün faaliyetlerini kapalı bir biçimde devam ettirdiği anlatıldı.

O dönemde tahliyelerin ardından örgütün faaliyetlerine hız kazandırdığı, bir de "hukuk grubu" yapılanması oluşturduğu vurgulanan iddianamede, "hukuk grubu"ndaki avukat ve hukuk eğitimi almamış örgüt mensupları aracılığıyla özellikle operasyonu yapan polislere yönelik işkence iddialarına ilişkin davalar açıldığı, bunların beraatle sonuçlandığı aktarıldı.

"Hukuk grubu"nun, ana davanın zaman aşımına uğraması için reddihakim talepleri, hakimlere iftira atılarak oluşturulan husumetler ve iftira davaları gibi taktiklerle yargı makamlarını kilitlemeye çalıştıkları kaydedilen iddianamede, birbirini tekrar eden dilekçeler ve suç duyurularıyla dosyanın şişirilerek içinden çıkılmaz bir hal almasını sağladıkları belirtildi.

İddianamede, 2007 yılında yine benzer suçlamalarla bir suç örgütü dosyası daha hazırlandığına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Ancak sonradan FETÖ mensubu oldukları gerekçesiyle tutuklanan, bir kısmı hüküm giyen şahıslar tarafından hazırlanan dosya kapsamında, müştekiler şüpheli pozisyonuna evrilmiş, gizli tanıklarla hazırlanan dosya operasyona dönüştürülmeden 2013 yılında sonlandırılmıştır. 2008 yılında örgüt üst düzey yöneticileri tarafından 'hukuk grubu'nda faaliyet gösteren avukatlara 'Ergenekon soruşturmaları'na katılım için dilekçe sunulması ve dönemin Cumhuriyet Savcısı FETÖ firarisi Zekeriya Öz'den randevu alınması talimatı verilmiş, alınan randevu sonrası görüşmeye üst düzey yöneticiler Tarkan Yavaş ve Halil Hilmi Müftüoğlu katılmıştır. Söz konusu toplantı sonrası günümüzdeki dosyaya benzer suçlamanın bulunduğu 2007 dosyasının gidişatı yön değiştirmiş ve operasyona dönüştürülmeksizin sonlandırılmıştır. Söz konusu dosyada müşteki pozisyonunda bulunan şahısların bilgileri örgüt mensuplarına sızdırılmış, bu şahıslarla ilgili örgüt tarafından karalama kampanyaları, iftira davaları açılmıştır. Müştekilerin birçoğu örgüt mensuplarının yakın akrabaları olduğu halde, örgüt ideolojisine ve 'mehdi' olarak görülen örgüt liderine bağlılığın yoğun olmasından dolayı akıl almaz suçlamalar ve iftiralar dile getirilmiştir."

Örgütün değişimi

İddianamede, örgütün temellerini masonluk karşıtlığı olarak atan Adnan Oktar'ın mason locaları ile irtibat kurulması yönünde mensuplarına talimat verdiği belirtilerek, "Bunun üzerine örgüt 2008 yılında 'Masonlar ve Tapınak Şövalyeleri' ile temas kurmaya başlamıştır." denildi.

Oktar'ın bu talimatla masonlar ve Yahudilerin dünyadaki nüfuzlarını kullanarak güç kazanmaya çalıştığı anlatılan iddianamede, bu amaçla örgüt mensuplarının söz konusu dini yapılanmalarla irtibat kurmak ve ilişkileri geliştirmek için yurt dışına gönderildiği, devam eden süreçte de bahse konu yapıların temsilcileri Türkiye'ye getirilerek ilişkilerin geliştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

İddianamede, 2011 yılında örgüt propagandası yapmak amacıyla A9 adlı televizyon kanalının kurulduğu, burada dini duyguları ağır basan vatandaşları etkilemek maksadıyla belgesellerin yayımlandığı, tartışma programlarının düzenlendiği anlatıldı.

Kanalın devam eden süreçte örgütün asıl kimliği ve ideolojisi olan ''Türk aile yapısını dejenere etme ve dini tahrif etme" eksenli programlara yöneldiği, canlı yayınlarda dekolte giyip dans eden kadınlarla dini içerikli programlar yapmaya evrildiği aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:
"Bu TV programlarında yurt dışından getirilen başka dinlere mensup şahıslar ağırlanıp, FETÖ ideolojisi benzeri 'dinler arası diyalog/barış' ekseninde programlar yapılmıştır. Yahudilik ve masonluk karşıtı kitaplar yayımlayan ve propaganda yapan örgüt, gelinen noktada, İsrail'in bütünlüğü, Filistin davasının yanlışlığı konularını işlemeye başlamıştır. Örgüt lideri yabancı kişiler tarafından mason locasına kabul edildiğini canlı yayında beyan ederek masonluk beratı almıştır. Adnan Oktar, mason ve Yahudilere iyi görünmek amacıyla Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamit’i hain ilan etmiş, 'Bu doğrultuda yaptığı tek iyi işin İsrail Devleti’nin kurulmasını sağlamasıdır.' gibi açıklamalar yapmıştır."

İddianamede, kanalın, RTÜK takibinden kurtulmak için uydu yerine internet üzerinden yayın yapmaya başladığı belirtildi.

Adnan Oktar tutuklandı
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