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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.12.2018 - 09:29, Son Güncelleme:

Adnan Oktar örgütüne kaptırdığı oğluna 30 yıl sonra kavuştu

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Adnan Oktar örgütüne kaptırdığı oğluna 30 yıl sonra kavuştu

Adnan Oktar Suç Örgütü soruşturmasında itirafçı olan Murat Develioğlu, cezaevinden çıkar çıkmaz, yıllarca örgütten ayrılması için mücadele veren annesinin elini öpmeye gitti.

Adnan Oktar Suç Örgütü soruşturmasında itirafçı olan ve savcıya 50 sayfalık ifade veren Murat Develioğlu, Bandırma Cezaevi'nden tahliye edildi. Sabah gazetesinin haberine göre; Murat Develioğlu'nun 80 yaşındaki emekli Ağır Ceza Hâkimi annesi Ayla Develioğlu ise "Oğluma 30 yıl sonra kavuştum. Devletimize ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a bu operasyon için sonsuz teşekkür ederim" dedi. Murat Develioğlu, iddialara göre ifadesinde çarpıcı itiraflarda bulundu. Oktar örgütünün uluslararası bağlantılarını, kara para trafiğini, dolandırıcılık faaliyetlerini anlatan Develioğlu, örgütteki cinsel istismar gerçeğini de vurguladı.

'30 YIL KANIMIZI EMDİLER'

Develioğlu, "Gençler bu tip yapılar tarafından küçük yaşlarda kandırılıyor. Aileler çok dikkatli olmalı. Biz sadece küçük bir örneğiz. 70 yıllık aile firmamızı elimizden aldılar ve 30 yıl boyunca kanımızı emdiler" dedi. Cezaevinden çıkar çıkmaz İstanbul'daki annesinin elini öpmeye giden Murat Develioğlu, ailesi ile duygu dolu anlar yaşadı. Murat Develioğlu'nun örgütten şikâyetçi olan kardeşi Fırat Develioğlu ve annesi Ayla Develioğlu, duygularını anlattı. Ayla Develioğlu, "Oğlum hem örgütten ayrıldığı hem de cezaevinden tahliye olduğu için çifte mutluluk yaşıyoruz" diye konuştu. Develioğlu'nun kardeşi Fırat Develioğu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Örgüte 1986'da girdim. Bir yıl sonra da kardeşim girdi. Örgütteyken evlendim ve kızım dünyaya geldi. Annem onu hiç bırakmadı. Kızımı örgüte kaptırmamak için büyük mücadele verdi. Kendisi büyüttü. 1999'da Adnan Oktar'a yönelik operasyon olduğunda 9 ay tutuklu kaldım. O zaman olanları fark ettim ve örgütten ayrıldım. Kuruluşu 1943 olan aile firmamızı tehditlerle elimizden aldılar. Annem, örgütten ayrılması için kardeşime sürekli baskı yapıyordu. Annem hep dram yaşadı ama sonunda başardı. Ben de 2017'de yoğun tehditler aldım. İtibar suikastıyla tehdit edildim."

160 ŞİKÂYETÇİ 25 İTİRAFÇI...

Adnan Oktar Örgütü davasında şikâyetçi ve itirafçı sayısı artıyor. Murat Develioğlu'nun ifadesiyle birlikte itirafçı sayısı 25'e çıktı. Örgütten bugüne kadar 160 kişi şikâyetçi oldu. Şikâyetçi olanların 110'unun kadın olduğu ve 17 şikâyetçinin yaşının ise 18'den küçük olduğu öğrenildi. Adnan Oktar ve 158 örgüt üyesi 11 Temmuz 2018'de İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi'nce gerçekleştirilen bir operasyonla tutuklanmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.12.2018) -2
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