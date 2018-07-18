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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)
18.07.2018 - 19:57, Son Güncelleme:

Adnan Oktar operasyonunda flaş gözaltı... Türkiye’nin en genç vergi şampiyonu olmuştu

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Adnan Oktar operasyonunda flaş gözaltı... Türkiye’nin en genç vergi şampiyonu olmuştu

KAMUOYUNDA ’Adnan Hoca’ olarak bilinen ve İstanbul’da yapılan operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar’ın grubunda, Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin de yer aldığı ortaya çıktı. 2 kardeşin yaklaşık 19 yıl önce İstanbul’da gruba katıldığı ve yüklü miktarda finansman sağladığı ileri sürüldü. Operasyon kapsamında Ali Kasap gözaltına alınırken, Aydın Kasap’ın ise yakalanması için çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.

Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’den iş adamı Yılmaz Kasap’ın oğulları Ali ve Aydın Kasap’ın, 19 yıldır Adnan Oktar’ın yanında olduğunun bilindiği, birikimleri olan 40- 50 milyon lirayı bu gruba aktardıkları iddia edildi. Kasap kardeşlerin uzun süren aranın ardından 3 ay önce geldikleri Isparta’da bir kısım gayri menkul mallarını sattığı ve İstanbul’a döndüğü belirtildi. Baba Yılmaz Kasap’ın ise Isparta’da oturduğu ve 2 oğluyla aralarında küskünlük olmadığı öğrenildi.

OY KULLANMAYA GELDİ
İki kardeşin uzun süredir İstanbul’da yaşadıkları belirtilirken, Ali Kasap’ın son olarak 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekilli seçiminde Isparta’ya gelerek oy kullandığı kaydedildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ali Kasap’ın, "Isparta Ülkü Ortaokulu 1311 no’lu sandıkta oyumuzu kullandık" mesajına yer verdiği görüldü.

19 YILDIR OKTAR’IN ARKADAŞ GRUBUNDA
Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin sosyal medyadaki hesaplarından Adnan Oktar ve ekibiyle birlikte fotoğraflarının yer aldığı, yer yer Oktar’ın fotoğraflarını ve mesajlarını da paylaştıkları görüldü. Ayrıca Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin, Oktar’ın A9 Televizyonu’nun sosyal medyadaki hesaplarında özgeçmişleri de paylaşılırken, yıllardır Oktar’ın grubunda aktif yer aldıkları belirtildi. Özgeçmişinde, Aydın Kasap’ın 19 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer aldığı vurgulanırken, Antalya’da vergi rekortmeni olan aile şirketi ’Kasap İnşaat’ta başladığı iş hayatını kendisine ait İstanbul merkezli ihracat ve ithalat firmasında sürdürdüğü belirtildi. Kasap’ın yurt içi ve yurt dışında yatırımlar yaptığı kaydedildi.

VERGİ REKORTMENİ OLMUŞ
Ali Kasap’ın da kardeşi gibi 19 yıldan bu yana Adnan Oktar’la tanıştığı belirlendi. İnşaat yüksek mühendisi Ali Kasap’ın ticaret hayatına başladığı Antalya’da kısa sürede vergi rekortmenliğinde birinci olduğu, ’Türkiye’nin en genç vergi şampiyonu iş insanı’ unvanını kazandığı vurguladı. Çin’de granit üretimi yapan Ali Kasap’ın İstanbul’da ithalat ve ihracat işlerini sürdürdüğü belirtildi.

ALİ KASAP YAKALANDI, KARDEŞİ ARANIYOR
Adnan Oktar’ın grubuna yönelik sürdürülen operasyon kapsamında Ali Kasap’ın gözaltına alındığı, kardeşi Aydın Kasap’ın ise yakalanması için çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.

Adnan Oktar operasyonunda ikinci dalga yolda
Adnan Oktar operasyonunda ikinci dalga yolda
 

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Son 24 saatte ne oldu? (18.07.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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