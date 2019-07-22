Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Aralıksız 44 gün sürecek…
Adnan Oktar davası ile ilgili gelen son dakika bilgisine göre aralıksız 44 gün duruşma yapılacağı belirtildi. Duruşma 17 Eylül'de Silivri'de başlayacak.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik hazırlanan 171'i tutuklu 226 şüpheliye yönelik iddianame kabul edildi. Sabah'ın haberine göre; şüpheliler, 17 Eylül'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak. Davanın 44 gün boyunca aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.
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