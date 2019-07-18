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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA / İSTANBUL
18.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Adnan Hoca iddianamesi: ‘Reklam’ diye kandırmışlar

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Adnan Hoca iddianamesi: ‘Reklam’ diye kandırmışlar

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne (AOSSÖ) yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 3908 sayfalık iddianamede, örgütün kamuya açık alanlarda gördüğü dış görünüşleri ile dikkat çeken kadın ve kız çocuklarını “Reklam yüzü yapacağız” diyerek kandırdığı iddia edildi.

İddianamede şu tespitlere yer verildi:

“Bora Yıldız ile Dolunay Tezin isimli örgüt mensuplarının yönettiği İntro Grup Reklam Tanıtım Danışmanlık Şirketinde tanıtım videolarının çekilen kızlar, Bora Yıldız ve diğer bazı üyelerinin yarattıkları zengin işadamı imajıyla tecavüz edilerek turnike sistemine dahil ediliyordu. Adnan Oktar, ‘Ledün İlmi’ (Allah’ın seçtiği kullarına bahşettiği sır) kavramını kullanarak istismar edilen kızların itiraz etmemesini sağlıyordu. Örgüt mensuplarının askerlik yapmamaları için, yurtdışındaki örgüt mensuplarına ait şirketlerde çalışmış gibi gösterildi.

Dini istismar eden terör örgütlerinin liderleri tarafından, özellikle örgüt mensuplarının gözünde uhrevi bir imaj çizerek liderliklerini tartışmasız kabul ettirmek maksadıyla dini nitelik taşıyan yeni isimler aldıkları bilinmektedir.

FETÖ’nün kendisini ‘hizmet hareketi’, Hizbullah terör örgütünün ‘mustazaflar cemiyeti” olarak tanıtması gibi, Adnan Oktar Suç Örgütü mensupları da kendilerini ‘arkadaş grubu’ olarak tanıtarak, ‘Bilim Araştırma Vakfı’ ismi altında, yasal görünüm kazanmayı amaçlamıştır.” 

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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