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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
06.11.2018 - 15:50, Son Güncelleme:

Adliyeye böyle getirildi

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ANKARA'da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten ihraç edilen ve 4 gün önce polis ekipleri tarafından 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla gözaltına alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya, ek gözaltı süresi alınması için adliyeye getirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ilk kumpası olduğu iddia edilen Şemdinli davasını açan ve hazırlanan iddianamede imzası bulunan eski savcı Ferhat Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından savcılığa giderek itirafçı oldu. O dönem HSK tarafından açığa alınan Sarıkaya, 1 Kasım 2018 tarihinde FETÖ'nün sözde 'hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez ile birlikte meslekten ihraç edildi.

Adliyeye böyle getirildi

Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen Ferhat Sarıkaya, 4 gün önce akşam saatlerinde Çankaya'daki evinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu süren Sarıkaya, bugün ek gözaltı süresi alınması için adliyeye getirildi.

Polisin eski savcı Sarıkaya'yı kaçma ihtimaline karşı kendi koluna kelepçelediği görüldü.

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