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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.05.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Adliyede gerginlik... Ortalık bir anda karıştı

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Adliyede gerginlik... Ortalık bir anda karıştı

Adana'da, uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan iki sanığa 12'şer yıl hapis cezası verildi, karar sonrası adliyede gerginliğe neden olan yakınlarından üç kişi gözaltına alındı.

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  • Adliyede gerginlik
  • Adliyede gerginlik
  • Adliyede gerginlik
  • Adliyede gerginlik
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Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında sanıklar D.A. ile C.A'ya "uyuşturucu ticareti" yaptıkları gerekçesiyle 12'şer yıl hapis cezası verildi.

Duruşma salonu dışında bekleyip kararı öğrenen sanıkların yakınları, verilen hapis cezalarının fazla olduğunu iddia edip, koridorda taşkınlık çıkarttı.

Özel güvenlik görevlilerinin uyarıda bulunduğu grup taşkınlığı sürdürünce, güçlükle adliye binası dışına çıkartıldı.

Bina dışında da gruptan bazı kişilerin görevlilere direnmesi üzerine olaya polis de müdahale etti.

Yaşanan gerginlik sonrası grup adliye çevresinden uzaklaştırılırken, güvenlik görevlilerine saldırdığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Bu arada, olaya karışan diğer şüphelilerin tespiti için adliyedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği öğrenildi.

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