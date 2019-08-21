Adliye önünde arbede
Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki amacıyla bir grup avukat ile HDP milletvekilleri Ahmet Şık, Musa Piroğlu, Oya Ersoy, Züleyha Gülüm ve Filiz Kerestecioğlu dün saat 13.00’te Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde açıklama yapmak istedi.
Polis adliye önünde açıklama yapmamaları yönünde uyarıda bulunduğu gruba ikazlara uymamaları üzerine müdahale etti. Grubu kalkanlarla ittirerek meydana çıkardı. Yaşanan arbede sırasında bazı avukatlar ve milletvekilleri yere düştü. Avukatlar polis zoruyla meydana çıkarıldıktan sonra basın açıklaması yaptı. Avukatlar ve milletvekilleri, basın açıklamasının ardından adliyeye girdi.
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