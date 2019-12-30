Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru şartları neler?

Adli Tıp Kurumu 8 VHKİ personeli alacak. İşte, söz konusu personel alımı hakkında tüm ayrıntılar...

Başvuruda bulunacak adayların yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Programları ile Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmaları, 2018 yılında yapılan KPSS'nin KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almaları ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Başvurular 20 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren 31 Ocak Cuma günü 17.00'ye kadar Adli Tıp Kurumunun "www.atk.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak.

Başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre, KPSS P3 puanları esas alınarak en yüksek puandan en düşük puana göre sıralama yapılacak. Sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez binasında yapılacak. Sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun internet sitesinden yayınlanacak.