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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
17.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Adli Tıp ‘intihar’ dedi: Savcıdan takipsizlik

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Adli Tıp ‘intihar’ dedi: Savcıdan takipsizlik

Hukuk fakültesi öğrencisi Başak Alara Karademir’in (21) şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu, Kandemir’in ölüm nedeni için oybirliğiyle “Maktülenin ölümünün ası ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu” yönünde rapor verdi. Savcılık ise Adli Tıp Kurumu’nun raporuna dayanarak şüpheli öğretim görevlisi Hasan Atilla G. hakkında takipsizlik kararı verdi. Karademir’in ailesi takipsizlik kararına itiraz etti.

ANKARA’YA GELDİLER

Soruşturma dosyasına göre, Başak Alara Karademir, 23 Mart 2018’de hukuk kulübü üyeleri ile Ankara’ya geldi. İddialara göre, Karademir ile ‘duygusal arkadaşlığı’ olan öğretim görevlisi Hasan Atilla G. de geziye katılmıştı. Grup, bir balık restoranında yemek yedikten sonra gece 00.45 sıralarında otele tekrar giriş yaptı. Genç kız, 03.00 sıralarında Hasan Atilla G.’nin kaldığı 109 numaralı odanın banyosunda tişörtle asılı bir şekilde bulundu.

‘TORNAVİDA İLE UĞRAŞTIM’

Olay gecesi otelde görev yapan bir arkadaşının ziyaretine gelen tanık Raif Edip Said H., ifadesinde, şüpheli Hasan Atilla G.’nin kapıyı açmak için kendilerinden yardım istediğini anlatarak, özetle şunları söyledi: “Tornavida ile uğraştım kapıyı açamadım. Otelin aşçısı Kadir ve Hasan hoca kapıya omuz vurdular. Kapı açıldı. İçeri girdik. Kız, duşa kabinin kapısının yaklaşık 1.80 metre yüksekliğindeki pervazına, Hasan hocanın kazağıyla asılı şekildeydi. Kızın ayakları yere değmiyordu. Yerden yaklaşık 1 parmak boşluktaydı. Nefes almıyordu. Bu sırada gördüğüm kadarıyla Hasan Hoca kendini yerden yere vuruyordu. ‘Allah kahretsin’ diye laflar ediyordu.”

Olaydan hemen sonra yaptığı açıklamada, “Birkaç yıldır ilişkimiz olduğu falan, bunlar yalan haber” diyen Hasan Atilla G. (44) ifadesinde ise şunları söyledi:

‘İNTİHARLA TEHDİT ETTİ’

“Babalık duygusuyla hareket ettim. Son 8 ayda değişiklikler oldu. Kendisinin bana başka hisler hissettiğini söyledi. Ben de farklı değildim. Zaman içerisinde problemler oldu. Beni aldatması problemdi. Belli bir müddet sonra devam edemeyeceğimi söyledim. Beni intihar etmekle tehdit etti. Gerçekten öyle bir şey yapacak olsam vücudunda yaralar, morluklar olması lazımdı. Ben onu böyle bir şekilde ayağa kaldıramam. Kıyamam.” 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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