Adli tatil hangi tarihler arasında yapılıyor?
Adli tatil tarihleri, dava süreçleri devam eden binlerce kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Adli tatil tarih bilgilerine göre dava süreçlerini daha yakından takip edecek olan vatandaşlar, resmi mercilerin bu hususta yaptığı açıklamaları internet üzerinden sorguluyor. Peki, adli tatil hangi tarihler arasında gerçekleşiyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Adli tatil hangi tarihler arasında gerçekleşiyor ve ne zaman başlayıp hangi gün bitiyor sorusu, hala devam eden davaları olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, adli tatil hangi tarihler arasında yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ADLİ TATİL HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILIR?
Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.
Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.
Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.
Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.
Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.
22 Temmuz tarihinde başlayan adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin kimi davaların görülmesine adli tatilde de devam edilecek.
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