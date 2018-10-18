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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
18.10.2018 - 14:45, Son Güncelleme:

Adli Emanet'teki uyuşturucuları satan polis 2 yıl sonra yakalandı! Evde 'F' serisi 1 Dolar çıktı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Adli Emanet'teki uyuşturucuları satan polis 2 yıl sonra yakalandı! Evde 'F' serisi 1 Dolar çıktı

Cumhurbaşkanlığı Karşı Atak Timi'nde (CAT) görevliyken 17-25 Aralık operasyonlarının ardından Ankara Narkotik Şube'ye gönderilen Kudret T., adli emanete teslim edilmek üzere kendisine verilen uyuşturucuları torbacılara sattığı iddiasıyla hakkında açılan davada 25 yıl ceza aldı. 2 yıldır aranan Kudret T., İstanbul Narkotik Şube ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinde 'F' serisinden 1 Dolar çıkan Kudret T.'nin Emniyet'te FETÖ/PDY üyeliğini kabul ederek itirafçı olduğu ve örgüte üye 20 kişinin ismini verdiği bildirildi.

2007-2014 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Karşı Atak Timi'nde (CAT) görev yapan Kudret T., 17-25 Aralık operasyonu sonrasında görevden alınarak Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kudret T. ele geçirilen uyuşturucu maddelerin adli emanete teslimiyle görevlendirildi. Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda H.G., Ö.Ü. ve İ.G. adlı çete üyelerini gözaltına aldı. Sokak satıcıları Emniyet'teki sorgularında piyasaya sürdükleri uyuşturucuları kendilerine polis memuru Kudret T.’nin sattığını söyledi.

Polis, bu ifadeler üzerine takip başlattı. Bir süre devam eden takibin ardından düzenlenen operasyonla Kudret T. gözaltına alındı. Emniyette hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Kudret T., çıkarıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Yargılama sürecinde Kudret T.'nin farklı bir ile tayini çıktı. Ancak Kudret T. göreve bir türlü başlamadı. Mazeretsiz olarak 10 gün işe gitmeyen şüpheli meslekten ihraç edildi. Bu süreçte hakkında adli emanetteki uyuşturucuları satmaktan açılan dava sonuçlandı ve 2 yıl önce 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2 YILDIR ARANIYORDU

2 yıldır her yerde aranan Kudret T.'nin izini İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri buldu. Kudret T.'nin Üsküdar'da gizlendiği adres belirlendi. Düzenlenen operasyonda Kudret T. gözaltına alınırken, cüzdanında daha önce gözaltına alınan çok sayıda FETÖ/PDY üyesinin adreslerinde bulunan 'F' serisinden 1 Dolar ele geçti. Polis kimliği de üzerinde çıkan Kudret T.'nin evinde de çok sayıda kimlik ele geçti.

Adli Emanetteki uyuşturucuları satan polis 2 yıl sonra yakalandı Evde F serisi 1 Dolar çıktı
İTİRAFÇI OLDU, 20 KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ

Kudret T.'nin üzerinden 1 Dolar çıkması üzerine FETÖ/PDY üyesi olabileceği değerlendirilerek soruşturmaya Kaçakçılık Şube Müdürlüğü de dahil oldu. Kudret T. sorgusunda FETÖ/PDY üyesi olduğunu kabul etti. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyleyen Kudret T, ifadesinde örgüte himmet verdiğini, toplantılara katıldığını, kendisine komiserlik sınav sorularının verildiğini ve bu soruların cevaplarını yakın çevresine dağıttığını söyledi. Kudret T.'nin ifadesinde örgüt üyesi olarak bildiği 20 kişinin ismini de polise verdiği belirtildi.

Adli Emanetteki uyuşturucuları satan polis 2 yıl sonra yakalandı Evde F serisi 1 Dolar çıktı
Narkotik Şube'de işlemleri yapılan Kudret T.'nin uyuşturucudan elde ettiği paraların bir kısmını FETÖ/PDY üyelerine verdiği de iddia edildi. Hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden soruşturma da başlatılan Kudret T.’nin Cumhurbaşkanlığı’nda CAT timinde görev yaptığı sırada komiserliği kazandığı, ancak sınavı kazanmasına rağmen örgütün talimatıyla rütbe almayarak yerinde kaldığı iddia edildi.

Kudret T., Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Adli Emanetteki uyuşturucuları satan polis 2 yıl sonra yakalandı Evde F serisi 1 Dolar çıktı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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