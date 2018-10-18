Adli Emanet'teki uyuşturucuları satan polis 2 yıl sonra yakalandı! Evde 'F' serisi 1 Dolar çıktı
Cumhurbaşkanlığı Karşı Atak Timi'nde (CAT) görevliyken 17-25 Aralık operasyonlarının ardından Ankara Narkotik Şube'ye gönderilen Kudret T., adli emanete teslim edilmek üzere kendisine verilen uyuşturucuları torbacılara sattığı iddiasıyla hakkında açılan davada 25 yıl ceza aldı. 2 yıldır aranan Kudret T., İstanbul Narkotik Şube ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinde 'F' serisinden 1 Dolar çıkan Kudret T.'nin Emniyet'te FETÖ/PDY üyeliğini kabul ederek itirafçı olduğu ve örgüte üye 20 kişinin ismini verdiği bildirildi.
2007-2014 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Karşı Atak Timi'nde (CAT) görev yapan Kudret T., 17-25 Aralık operasyonu sonrasında görevden alınarak Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.
Kudret T. ele geçirilen uyuşturucu maddelerin adli emanete teslimiyle görevlendirildi. Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda H.G., Ö.Ü. ve İ.G. adlı çete üyelerini gözaltına aldı. Sokak satıcıları Emniyet'teki sorgularında piyasaya sürdükleri uyuşturucuları kendilerine polis memuru Kudret T.’nin sattığını söyledi.
Polis, bu ifadeler üzerine takip başlattı. Bir süre devam eden takibin ardından düzenlenen operasyonla Kudret T. gözaltına alındı. Emniyette hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Kudret T., çıkarıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ
Yargılama sürecinde Kudret T.'nin farklı bir ile tayini çıktı. Ancak Kudret T. göreve bir türlü başlamadı. Mazeretsiz olarak 10 gün işe gitmeyen şüpheli meslekten ihraç edildi. Bu süreçte hakkında adli emanetteki uyuşturucuları satmaktan açılan dava sonuçlandı ve 2 yıl önce 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2 YILDIR ARANIYORDU
2 yıldır her yerde aranan Kudret T.'nin izini İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri buldu. Kudret T.'nin Üsküdar'da gizlendiği adres belirlendi. Düzenlenen operasyonda Kudret T. gözaltına alınırken, cüzdanında daha önce gözaltına alınan çok sayıda FETÖ/PDY üyesinin adreslerinde bulunan 'F' serisinden 1 Dolar ele geçti. Polis kimliği de üzerinde çıkan Kudret T.'nin evinde de çok sayıda kimlik ele geçti.
İTİRAFÇI OLDU, 20 KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ
Kudret T.'nin üzerinden 1 Dolar çıkması üzerine FETÖ/PDY üyesi olabileceği değerlendirilerek soruşturmaya Kaçakçılık Şube Müdürlüğü de dahil oldu. Kudret T. sorgusunda FETÖ/PDY üyesi olduğunu kabul etti. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyleyen Kudret T, ifadesinde örgüte himmet verdiğini, toplantılara katıldığını, kendisine komiserlik sınav sorularının verildiğini ve bu soruların cevaplarını yakın çevresine dağıttığını söyledi. Kudret T.'nin ifadesinde örgüt üyesi olarak bildiği 20 kişinin ismini de polise verdiği belirtildi.
Narkotik Şube'de işlemleri yapılan Kudret T.'nin uyuşturucudan elde ettiği paraların bir kısmını FETÖ/PDY üyelerine verdiği de iddia edildi. Hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden soruşturma da başlatılan Kudret T.’nin Cumhurbaşkanlığı’nda CAT timinde görev yaptığı sırada komiserliği kazandığı, ancak sınavı kazanmasına rağmen örgütün talimatıyla rütbe almayarak yerinde kaldığı iddia edildi.
Kudret T., Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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