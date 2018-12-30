Adıyaman'da inanılmaz olay! Pencereden kar yağışını izliyordu
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yağan karı seyreden 2 yaşındaki çocuk, pencereden beton zemine düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan evlerinin 2. katının penceresinden yağan karı seyreden 2 yaşındaki Asil H., dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beton zemine düşerek yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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