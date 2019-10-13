Adıyaman’da FETÖ operasyonuna 2 tutuklama
Adıyaman’da, polisin FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2’si, tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda,9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolleri sonrası sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 7 kişi ise serbest bırakıldı.
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