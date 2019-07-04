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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.07.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Adıyaman'da biri İtalyan biri İngiliz iki profesör gözaltına alındı!

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Adıyaman'da biri İtalyan biri İngiliz iki profesör gözaltına alındı!

Adıyaman'da yurt dışına kaçırmak için izinsiz böcek ve kelebek yakalayan İtalya ve İngiltere uyruklu iki profesör gözaltına alındı. Şüphelilere 120 bin 326 lira idari para cezası uygulandı.

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  • İzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki profesöre gözaltı
  • İzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki profesöre gözaltı
  • İzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki profesöre gözaltı
  • İzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki profesöre gözaltı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yurt dışına kaçırmak için izinsiz böcek ve kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 profesör gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadut köyünde yabancı uyruklu kişilerin tuzak kurarak kelebek ve böcek avladıkları ve bunları yurt dışına kaçıracakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen bölgede arazi taraması yapan ekipler, böcek yakalamak için kurdukları tuzakları almaya gelen İtalya uyruklu G.S'yi yakaladı.

Bu kişinin kaldığı pansiyona düzenlenen operasyonda İngiltere vatandaşı P. J. M. gözaltına alındı.

Profesör oldukları belirlenen şüphelilerin kaldıkları odada ve araçlarında yapılan aramalarda 2'si ışıklı 4 böcek yakalama tuzağı, 11 böcek muhafaza kutusu, 3 alkol kutusu ile yaklaşık 600 böcek ve 25 kelebek bulundu.

Şüphelilere 120 bin 326 lira idari para cezası uygulandı.

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